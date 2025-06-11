Орландо Блум і Кеті Перрі розлучаються — що відомо

Кеті Перрі та Орландо Блум. Фото: instagram.com/orlandobloom

Британський актор Орландо Блум та його дружина, співачка Кеті Перрі, на межі розлучення. За словами інсайдерів, зіркова пара вже тривалий час не разом.

Про це пише Page Six.

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Інсайдер із оточення пари приголомшив новиною про те, що 48-річний актор та його 40-річна дружина більше не разом.

За словами джерела, скоро Блум та Перрі офіційно повідомлять фанам про розрив, вони лише чекають поки співачка завершить свій тур Lifetime, який триватиме до 7 грудня.

"Усе скінчено. Вони чекають поки завершиться тур Кеті, перш ніж розлучитися", — сказав інсайдер.

Напруга між подружжям, за чутками виникла після провалу останнього альбому співачки "143" та проблемами у турі. І хоча Орландо підтримав дружину, це вплинуло на їхні стосунки.

Орландо Блум і Кеті Перрі

Актор та співачка познайомилися 2016 року під час церемонії "Золотий глобус". Через рік стосунків пара неочікувано заявила про розставання. Однак 2019 року Блум та Перрі зійшлися знову та заручилися. У серпні 2020 року стало відомо, що у подружжя народилася донька Дейзі Дав Блум.

Нагадаємо, 20-річну доньку Джолі та Пітта запідозрили у заручинах. А також ми писали, що зірка "Тора" Том Гіддлстон вдруге стане батьком.