Том Гіддлстон і Заві Ештон вдруге стануть батьками — фото

Том Гіддлстон. Фото: instagram.com/twhiddleston

У родині англійського актора Тома Гіддлстона скоро станеться поповнення. Зірка "Тора" та його обраниця, акторка Заві Ештон, чекають на появу другої дитини.

Радісною новиною знаменитість поділилася у новому інтерв'ю Vogue.

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Зіркова пара наречена з'явилися разом на прем'єрі нового фільму за участі актора "Життя Чака", яка відбулася в рамках SXSW London. 44-річний Гіддлстон та 40-річна Ештон разом позувала перед об'єктивами фотокамер, тримаючись за руки.

Том Гіддлстон та Заві Ештон. Фото: instagram.com/twhiddleston

Заві обрала для заходу легку блакитну сукню, яка підкреслила її вже помітно округлий животик.

У цьому ж образі акторка з'явилася на сторінках журналу Vogue та розповіла про свою вагітність. Цікаво, що у матеріалі Гіддлстона назвали "чоловіком" Ештон, тож цілком можливо, що пара таємно зіграла весілля.

Том Гіддлстон та Заві Ештон разом вже майже шість років. Пара познайомилася під час роботи над постановкою "Зрада" 2019 року. А 2022 року стала відомо, що у акторів народилася перша дитина. Пара веде дуже закритий спосіб життя, тож навіть ім'я та стать старшої дитини тримають у секреті.

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