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Главная Кино Звезда "Тора" Том Хиддлстон во второй раз станет отцом

Звезда "Тора" Том Хиддлстон во второй раз станет отцом

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Дата публикации 9 июня 2025 14:38
Том Хиддлстон и Зави Эштон во второй раз станут родителями - фото
Том Хиддлстон. Фото: instagram.com/twhiddleston

В семье английского актера Тома Хиддлстона скоро произойдет пополнение. Звезда "Тора" и его избранница, актриса Зави Эштон, ждут появления второго ребенка.

Радостной новостью знаменитость поделилась в новом интервью Vogue.

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Том Хиддлстон и Зави Эштон ждут второго ребенка

Звездная пара появились вместе на премьере нового фильма с участием актера "Жизнь Чака", которая состоялась в рамках SXSW London. 44-летний Хиддлстон и 40-летняя Эштон вместе позировала перед объективами фотокамер, держась за руки.

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Том Хиддлстон и Зави Эштон. Фото: instagram.com/twhiddleston

Зави выбрала для мероприятия легкое голубое платье, которое подчеркнуло ее уже заметно округлившийся животик.

В этом же образе актриса появилась на страницах журнала Vogue и рассказала о своей беременности. Интересно, что в материале Хиддлстона назвали "мужем" Эштон, поэтому вполне возможно, что пара тайно сыграла свадьбу.

Том Хиддлстон и Зави Эштон вместе уже почти шесть лет. Пара познакомилась во время работы над постановкой "Предательство" в 2019 году. А в 2022 году стало известно, что у актеров родился первый ребенок. Пара ведет очень закрытый образ жизни, поэтому даже имя и пол старшего ребенка держат в секрете.

Напомним, Константин Войтенко поделился чувственными фото с женой в особенный для них день. А также мы писали, что дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли сменила имя.

дети беременность зарубежные звезды звездная пара пополнения в семье
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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