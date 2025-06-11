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Главная Кино Орландо Блум на грани развода с Кэти Перри — СМИ

Орландо Блум на грани развода с Кэти Перри — СМИ

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Дата публикации 11 июня 2025 16:26
Орландо Блум и Кэти Перри разводятся — что известно
Кэти Перри и Орландо Блум. Фото: instagram.com/orlandobloom
Ключові моменти Орландо Блум и Кэти Перри разводятся

Британский актер Орландо Блум и его жена, певица Кэти Перри, на грани развода. По словам инсайдеров, звездная пара уже длительное время не вместе.

Об этом пишет Page Six.

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Орландо Блум и Кэти Перри разводятся

Инсайдер из окружения пары ошеломил новостью о том, что 48-летний актер и его 40-летняя жена больше не вместе.

По словам источника, скоро Блум и Перри официально сообщат фанам о разрыве, они только ждут пока певица завершит свой тур Lifetime, который продлится до 7 декабря.

"Все кончено. Они ждут пока завершится тур Кэти, прежде чем расстаться", — сказал инсайдер.

Напряжение между супругами, по слухам возникло после провала последнего альбома певицы "143" и проблемами в туре. И хотя Орландо поддержал жену, это повлияло на их отношения.

Орландо Блум і Кеті Перрі розлучаються - фото
Орландо Блум и Кэти Перри

Актер и певица познакомились в 2016 году во время церемонии "Золотой глобус". Через год отношений пара неожиданно заявила о расставании. Однако в 2019 году Блум и Перри сошлись снова и обручились. В августе 2020 года стало известно, что у супругов родилась дочь Дейзи Дав Блум.

Напомним, 20-летнюю дочь Джоли и Питта заподозрили в помолвке. А также мы писали, что звезда "Тора" Том Хиддлстон во второй раз станет отцом.

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Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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