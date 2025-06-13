Каллум Тернер і Дуа Ліпа заручені — фото

Каллум Тернер та Дуа Ліпа. Фото: instagram.com/dualipa

Британський актор Каллум Тернер та співачка Дуа Ліпа офіційно оголосили про заручини. Чутки про те, що пара планує весілля ходять вже давно.

У інтерв'ю Vogue артистка вперше підтвердила здогадки фанів.

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Каллум Тернер і Дуа Ліпа офіційно заручені

Чутки про те, що 35-річний актор освідчився своїй коханій з'явилися ще наприкінці минулого року. На фотографіях Дуа у соцмережах уважні фани помітили золоту каблучку із чималим діамантом на її безіменному пальці.

Дуа Ліпа. Фото: instagram.com/dualipa

І ось нарешті вперше за цей час 29-річна співачка підтвердила те, що вони із актором заручені. Для пропозиції руки та серця Каллум замовив для Дуа ексклюзивну обручку, порадившись із її друзями та сестрою.

"Так, ми заручені. Це дуже хвилююче. Я одержима обручкою. Це так схоже на мене. Приємно знати, що людина, з якою ти збираєшся провести решту свого життя, знає тебе настільки добре", — розповіла артистка.

Пара поки що не квапиться із весіллям, адже обидва мають багато робочих планів. Тож зараз Дуа і Каллум просто насолоджуються цим особливим періодом.

"Я хочу закінчити свій тур, зйомки Каллума, тож ми просто насолоджуємося цим періодом. Я ніколи не була людиною, яка дійсно думала про весілля або мріяла про те, якою я буду нареченою. Раптом я подумала: "О, що б я вдягнула?". Це рішення постаріти разом, побачити життя і просто, я не знаю, бути кращими друзями назавжди — це дійсно особливе почуття", — поділилася співачка.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер. Фото: instagram.com/dualipa

Нагадаємо, 20-річна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта спровокувала чутки про заручини.

А також стало відомо, що Орландо Блум і Кеті Перрі на межі розлучення.