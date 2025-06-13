Каллум Тернер и Дуа Липа помолвлены — фото

Каллум Тернер и Дуа Липа. Фото: instagram.com/dualipa

Британский актер Каллум Тернер и певица Дуа Липа официально объявили о помолвке. Слухи о том, что пара планирует свадьбу ходят уже давно.

В интервью Vogue артистка впервые подтвердила догадки фанов.

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Каллум Тернер и Дуа Липа официально помолвлены

Слухи о том, что 35-летний актер сделал предложение своей возлюбленной появились еще в конце прошлого года. На фотографиях Дуа в соцсетях внимательные фаны заметили золотое кольцо с большим бриллиантом на ее безымянном пальце.

Дуа Липа. Фото: instagram.com/dualipa

И вот наконец впервые за это время 29-летняя певица подтвердила то, что они с актером помолвлены. Для предложения руки и сердца Каллум заказал для Дуа эксклюзивное кольцо, посоветовавшись с ее друзьями и сестрой.

"Да, мы помолвлены. Это очень волнительно. Я одержима обручальным кольцом. Это так похоже на меня. Приятно знать, что человек, с которым ты собираешься провести остаток своей жизни, знает тебя настолько хорошо", — рассказала артистка.

Пара пока не торопится со свадьбой, ведь оба имеют много рабочих планов. Поэтому сейчас Дуа и Каллум просто наслаждаются этим особым периодом.

"Я хочу закончить свой тур, съемки Каллума, поэтому мы просто наслаждаемся этим периодом. Я никогда не была человеком, который действительно думал о свадьбе или мечтал о том, какой я буду невестой. Вдруг я подумала: "О, что бы я надела?". Это решение состариться вместе, увидеть жизнь и просто, я не знаю, быть лучшими друзьями навсегда — это действительно особенное чувство", — поделилась певица.

Дуа Липа и Каллум Тернер. Фото: instagram.com/dualipa

Напомним, 20-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта спровоцировала слухи о помолвке.

А также стало известно, что Орландо Блум и Кэти Перри на грани развода.