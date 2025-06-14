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Главная Кино Звезда "Супермена" впервые за долгое время вышел в свет с любимой

Звезда "Супермена" впервые за долгое время вышел в свет с любимой

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Дата публикации 14 июня 2025 11:21
Генри Кавилл и Натали Вискузо вместе вышли в свет — фото
Генри Кавилл. Фото: instagram.com/henrycavill
Ключові моменти Генри Кавилл и Натали Вискузо посетили фестиваль в Таормине

Британский актер Генри Кавилл и его партнерша, продюсер Натали Вискузо, впервые за долгое время вместе появились на торжественном событии. Пара появилась на 71-м кинофестивале в Таормине.

Об этом пишет Just Jared.

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Генри Кавилл и Натали Вискузо посетили фестиваль в Таормине

42-летний актер и его избранница вместе прошлись по красной дорожке кинофестиваля в Италии. Влюбленные с улыбками позировали перед фотокамерами папарацци в элегантных образах.

Звезда "Супермена" выбрал для торжественного события классический черный смокинг с галстуком-бабочкой и белой рубашкой. А Натали появилась на красной дорожке в шелковом платье от бренда Taller Marmo. Свой образ продюсер дополнила золотыми босоножками, клатчем с вышивкой и собранной прической.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Just Jared (@justjared)

Также на пальце Натали внимательные фаны заметили кольцо с драгоценным камнем. Слухи о том, что пара помолвлена начали ходить еще в феврале, однако пока официальных комментариев относительно изменений в личной жизни они не дают.

Напомним, что в январе 2025 года стало известно, что у Генри и Натали родился первенец, имя и пол которого они скрывают.

Ранее мы писали, что Каллум Тернер и Дуа Липа официально объявили о помолвке. А также дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта спровоцировала слухи о помолвке.

фестиваль актеры зарубежные звезды звездная пара
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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