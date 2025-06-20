Холостяк-14 — образ Цимбалюка в першій серії

Український актор Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Цієї осені глядачі насолоджуватимуться новим сезоном романтичного реаліті "Холостяк" в якому головним героєм став популярний актор Тарас Цимбалюк. В мережі з'явилися перші кадри зі зйомок шоу.

Відповідне фото актор розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Новий "Холостяк" поділився фото, на якому позує разом з ведучим романтичного реаліті Григорієм Решетніком. Цимбалюк обрав для знайомства з дівчатами чорно-білий смокінг із метеликом.

"Тепер офіційно : зйомки "Холостяка" розпочато! Вже цієї осені, на @stbua", — йдеться в повідомленні.

Точна дата виходу першої сезону "Холостяк 14" наразі невідома.

Нагадаємо, ми розповідали, що актор Том Круз стане одним із лауреатів почесної нагороди Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Також зірка "Скаженого весілля" пояснила причину розриву з нареченим, з яким вона була разом 10 років.