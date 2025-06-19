Катерина Файн розірвала стосунки з нареченим після 10 років разом

Акторка Катерина Файн. Фото: instagram.com/katarina_fain_/

Відома українська акторка Катерина Файн поділилася особистим. Зірка розповіла про розрив з нареченим, з яким була разом у стосунках 10 років.

Про це вона розповіла в інтерв'ю kp.ua.

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Зірка зізналась, що розійшлася з нареченим у 2022 році, в перший рік війни, коли не було роботи і було дуже важко морально.

"Це були мої перші стосунки, моє перше кохання. Тому одне наклалося на інше. Навіть не знаю, за що більше переживала: за те, що зупинилася моя кар'єра, чи за те, що ми розійшлися", — поділилася вона.

Катерина зізналась, що через сильний стрес почала набирати вагу. Дівчині допомогли медитації та робота над собою. Вона розуміла, що зайва вага поставить хрест на її акторській кар'єрі.

"Я зрозуміла, що в моєму житті відбувається певна трансформація, і я можу або це сприйняти, над цим працювати і виходити на новий рівень, або зайти в якусь дуже глибоку депресію і просто поставити на собі хрест", — розповіла Файн.

В якийсь момент зірка сказала собі "стоп" і їй вдалося вийти з цього жахливого стану.

Акторка розповіла, що саме війна стала каталізатором їх розриву. Вони з нареченим за довгий час стали рідними людьми і намагалися постійно зберегти стосунки. Проте зірка зізналася, що коханий постійно її ревнував, через нього вона не могла собі дозволити грати у відвертих сценах в кіно.

"Я не люблю, коли мене заганяють в якісь рамки – це тобі можна, а це тобі не можна. Мене це дуже пригнічує, в мене зникає натхнення щось робити. А моя професія — це про натхнення. І коли мені кажуть, що можна, що не можна, — це вже не професію і не про стосунки. Я знала, що все одно прийде час, і, скоріш за все, ми не будемо разом", — додала вона.

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