Які серіали подивитись людині зі СДУГ — приковують увагу з першої хвилини

Дівчина дивиться фільм. Фото: Freepik

Люди з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності дуже імпульсивні та надмірно активні. Обрати для них цікавий фільм на вечір й додивитись його до кінця буває дуже складно, а серіал — тим паче. Однак є кілька стрічок, які точно сподобаються людям зі СДУГ.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Фільм, які варто подивитись людям зі СДУГ

"Мертві хлопці-детективи"

Цей серіал розповідає про Чарльза Роуленда та Едвіна Пейна, які працюють детективами, але незвичними. Вони — духи й вирішили не йти в потойбіччя, а залишилися після смерті на Землі, аби розслідувати надприродні злочини. Цей серіал можна переглянути на одному диханні.

"Убивства в одній будівлі"

Цей серіал розповідає про трьох сусідів, які вирішують розслідувати вбивство, що сталося у їхньому будинку. Поліція вважає це самогубством, але Чарльз, Олівер і Мейбл думають по-іншому. Головні герої починають власне розслідування, яке розкриває численні несподівані факти.

"Шоу 8"

Цей серіал розповідає про вісьмох людей, які опинилися в пастці загадкової восьмиповерхової будівлі. Вони — учасники небезпечної гри, в якій можна заробити гроші. Головне — вижити.

Ці серіали можна подивитись на одному диханні. Вони захоплюють з першої хвилини та тримають в напрузі до останнього.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який серіал допоможе краще пізнати себе. Він став улюбленцем мільйонів.

Також ми розповідали про те, який фільм змінить ваше життя назавжди. Його має подивитись кожен.