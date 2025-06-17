Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Серіали для людей зі СДУГ — тримають в напрузі до останнього

Серіали для людей зі СДУГ — тримають в напрузі до останнього

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 21:29
Які серіали подивитись людині зі СДУГ — приковують увагу з першої хвилини
Дівчина дивиться фільм. Фото: Freepik
Ключові моменти Фільм, які варто подивитись людям зі СДУГ

Люди з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності дуже імпульсивні та надмірно активні. Обрати для них цікавий фільм на вечір й додивитись його до кінця буває дуже складно, а серіал — тим паче. Однак є кілька стрічок, які точно сподобаються людям зі СДУГ.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Фільм, які варто подивитись людям зі СДУГ

"Мертві хлопці-детективи"

Цей серіал розповідає про Чарльза Роуленда та Едвіна Пейна, які працюють детективами, але незвичними. Вони — духи й вирішили не йти в потойбіччя, а залишилися після смерті на Землі, аби розслідувати надприродні злочини. Цей серіал можна переглянути на одному диханні.

"Убивства в одній будівлі"

Цей серіал розповідає про трьох сусідів, які вирішують розслідувати вбивство, що сталося у їхньому будинку. Поліція вважає це самогубством, але Чарльз, Олівер і Мейбл думають по-іншому. Головні герої починають власне розслідування, яке розкриває численні несподівані факти.

"Шоу 8"

Цей серіал розповідає про вісьмох людей, які опинилися в пастці загадкової восьмиповерхової будівлі. Вони — учасники небезпечної гри, в якій можна заробити гроші. Головне — вижити. 

Ці серіали можна подивитись на одному диханні. Вони захоплюють з першої хвилини та тримають в напрузі до останнього.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який серіал допоможе краще пізнати себе. Він став улюбленцем мільйонів.

Також ми розповідали про те, який фільм змінить ваше життя назавжди. Його має подивитись кожен.

серіал фільм психологія поради цікаві факти
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації