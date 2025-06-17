Какие сериалы посмотреть человеку с СДВГ — приковывают внимание с первой минуты

Девушка смотрит фильм. Фото: Freepik

Люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности очень импульсивны и чрезмерно активны. Выбрать для них интересный фильм на вечер и досмотреть его до конца бывает очень сложно, а сериал — тем более. Однако есть несколько лент, которые точно понравятся людям с СДВГ.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Фильм, которые стоит посмотреть людям с СДВГ

"Мертвые парни-детективы"

Этот сериал рассказывает о Чарльзе Роуленде и Эдвине Пейне, которые работают детективами, но необычными. Они — духи и решили не уходить в загробную жизнь, а остались после смерти на Земле, чтобы расследовать сверхъестественные преступления. Этот сериал можно пересмотреть на одном дыхании.

"Убийства в одном здании"

Этот сериал рассказывает о трех соседях, которые решают расследовать убийство, произошедшее в их доме. Полиция считает это самоубийством, но Чарльз, Оливер и Мейбл думают по-другому. Главные герои начинают собственное расследование, которое раскрывает многочисленные неожиданные факты.

"Шоу 8"

Этот сериал рассказывает о восьми людях, которые оказались в ловушке загадочного восьмиэтажного здания. Они — участники опасной игры, в которой можно заработать деньги. Главное — выжить.

Эти сериалы можно посмотреть на одном дыхании. Они захватывают с первой минуты и держат в напряжении до последнего.

Напомним, ранее мы писали о том, какой сериал поможет лучше узнать себя. Он стал любимцем миллионов.

Также мы рассказывали о том, какой фильм изменит вашу жизнь навсегда. Его должен посмотреть каждый.