Серіал, який став психотерапією для мільйонів — в ньому кожен знайде себе

Дівчина дивиться кіно. Фото: Freepik

Легендарний серіал "Гра престолів" завоював прихильність мільйонів глядачів по всьому світі. Його феномен полягає у яскравому та неочікуваному сюжеті й насичених історіях героїв. Але й це не все. "Гра престолів" — це така собі мінітерапія, яка допомагає людям розібратись у собі та забути про проблеми.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Феномен серіалу "Гра престолів"

Не просто серіал, а можливість краще пізнати свій внутрішній світ — ось про що "Гра престолів". Вигадані історії героїв допомогли багатьом зрозуміти власний досвід. Наприклад, улюбленцем людей став Тіріон Ланністер. Він відгукнувся глядачам через внутрішнє протистояння добра та зла. Багато хто впізнав себе в ньому.

Тіріон Ланністер. Фото: скриншот

Окремої уваги в серіалі заслуговують стосунки героїв. У "Грі престолів" показано абсолютно різні відносини. Тут вам і суцільний аб'юз, і кохання, і пристрасть. Декому така відверта картинка токсичних стосунків допомогла зрозуміти власні проблеми та відкрила на них очі.

Кадр з серіалу "Гра престолів". Фото: скриншот

Крім того, "Гра престолів" — це саме той серіал, який допоможе не думати про власні проблеми. Він дійсно допомагає втекти від негараздів та нав'язливих думок. Як мінімум, ви зможете забути про них на деякий час. Фанати серіалу зізнаються, що він допомагає втекти від повсякденності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зробило Сансу Старк із серіалу "Гра престолів" нещасною. Вона припустилась фатальних помилок.

Також ми розповідали про аб'юзивні стосунки в серіалі "Гра престолів". Є кілька пар, які варті окремої уваги.