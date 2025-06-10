Найтрагічніша героїня "Гри престолів" — жінка, яка пройшла болючу трансформацію

Санса Старк. Фото: скриншот

Однією з найтрагічніших героїнь культового серіалу "Гра престолів" стала Санса Старк. Вона допустила купу помилок, які зробили її нещасливою. Однак зрештою саме вони й призвели до неймовірної трансформації — з наївної дівчинки Санса стала мудрою правителькою. Щоправда, ціна за це була немалою.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Болюча трансформація Санси Старк

Санса Старк у першому сезоні серіалу "Гра престолів" з'являється як наївна та дещо егоцентрична юна дівчина. Її легко було зачарувати, тож багато хто використовував Сансу у своїх цілях. Як же вона потрапляла в такі пастки?

Чи не найбільшою помилкою Санси на початку був самообман. Так, дівчина розуміла, що насправді її наречений Джоффрі був боягузливим та жорстоким. Попри це, героїня серіалу вірила у вигаданий образ прекрасного принца й мріяла про те, як вона стане королевою. Санса вирішила не помічати реальність, але це призвело тільки до гіршого. Цю помилку дівчина повторювала й в інших стосунках.

Кадр із серіалу "Гра престолів". Фото: скриншот

Санса страждала у кожному сезоні серіалу. Вона зазнала фізичного насильства, газлайтингу та була жертвою аб'юзу. Ця героїня втратила забагато та навіть задумувалась про самогубство. Попри це, Санса вирвалась із замкнутого кола болю та знущань. Однак ціна цієї трансформації була зависокою.

Переживши фізичні та емоційні тортури, Санса з беззахисної дівчинки перетворилась на сильну правительку. Вона пройшла вражаючий шлях внутрішнього перевтілення. Й на відміну від інших персонажів, Санса досягла всього без магії та драконів, покладаючись лише на політичну хитрість та залізну волю.

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