Найтоксичніші пари у "Грі престолів" — чому їх краще не наслідувати

Кадр з фільму "Гра престолів". Фото: скриншот

Легендарний серіал "Гра престолів" полюбився мільйонам глядачів. Вісім сезонів можна переглянути на одному диханні. В ньому є все — боротьба за владу, зради, вбивства та кохання. Почуття ниткою переплітаються у стрічці та стають причиною всіх бід й нещасть. Здорові стосунки в серіалі знайти не те щоб важко, а неможливо. Якщо ж описувати цей фільм кількома словами — це ідеальна енциклопедія аб'юзу.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Аб'юзивні стосунки в серіалі "Гра престолів"

Серіал "Гра престолів" вдало показує всі види стосунків, яких варто уникати. Тут вам і аб'юз, і маніпуляції, і нездорова прив'язаність. Розберемо детальніше відносини між головними парами стрічки.

Дейнеріс Таргарієн та Кхал Дрого

Початок стосунків між цією парою вже був нездоровим. Дейнеріс видали заміж за Кхала силою. Жінка спочатку геть не сприймала чоловіка, який був грубим та навіть жорстоким у стосунках. Однак зрештою Дейнеріс вирішує взяти все у свої руки й спробувати побудувати щастя на ненависті. На перший погляд, здається, що стосунки дійсно стають ніжнішими. Проте не варто забувати, що вони були побудовані на насиллі й примусі. Питання, чи дійсно в такій ситуації могло бути місце коханню, мабуть, залишається риторичним.

Дейнеріс Таргарієн та Кхал Дрого. Фото: скриншот

Дейнеріс Таргарієн та Джон Сноу

Ще одні стосунки у Дейнеріс Таргарієн були з Джоном Сноу. Коли вони тільки починались, здавалось, ніби це щире кохання, яке пройде крізь все. Однак так не сталось. Пристрасні та сильні почуття перекреслила жага до влади, яка була в обох партнерів. В серіалі добре проглядаються спроби Дейнеріс маніпулювати партнером заради власної вигоди. То ж чи було кохання насправді, відповісти важко. Але й до почуттів Джона Сноу, який вирішив вбити свою обраницю в останній серії, є питання.

Рамсі Болтон та Самса Старк

Цей союз був одним із найкричущіших у серіалі "Гра престолів". Рамсі фізично та психологічно знущався з дружини. Він намагався зламати її, тримавши в постійному страху. Приниження, знущання та маніпуляції, які показали в серіалі, — класичний приклад токсичних стосунків. Однак все ж дівчина змогла перетворитись з жертви на сильну й незалежну жінку, помстившись кривднику.

Рамсі Болтон та Самса Старк. Фото: скриншот

Серсея та Джеймі Ланністери

Їхній зв'язок був приречений ще одразу через інцестуальні стосунки, адже Серсея та Джеймі були сестрою й братом. Однак якщо говорити про їхні відносини як пари, то можна окреслити ряд токсичних аб'юзивних ознак. Джеймі щиро кохав Серсею, але вона часто ним маніпулювала й використовувала. Жінка емоційно тиснула на чоловіка, змушуючи його йти на жахливі вчинки. Однак зрештою вони загинули разом. Можливо, це символічно значило, що ані Серсея, ані Джеймі так і не змогли втекти від своєї долі й руйнівного зв'язку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який серіал про аб'юзивні стосунки варто подивитись. Він ідеально показує токсичні відносини.

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