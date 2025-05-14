Самые токсичные пары в "Игре престолов" — почему им лучше не подражать

Кадр из фильма "Игра престолов". Фото: The New Yorker

Легендарный сериал "Игра престолов" полюбился миллионам зрителей. Восемь сезонов можно пересмотреть на одном дыхании. В нем есть все — борьба за власть, предательства, убийства и любовь. Чувства нитью переплетаются в ленте и становятся причиной всех бед и несчастий. Здоровые отношения в сериале найти не то чтобы трудно, а невозможно. Если же описывать этот фильм в нескольких словах — это идеальная энциклопедия абьюза.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Абьюзивные отношения в сериале "Игра престолов"

Сериал "Игра престолов" удачно показывает все виды отношений, которых стоит избегать. Здесь вам и абьюз, и манипуляции, и нездоровая привязанность. Разберем подробнее отношения между главными парами ленты.

Дейнерис Таргариен и Кхал Дрого

Начало отношений между этой парой уже было нездоровым. Дейенерис выдали замуж за Кхала силой. Женщина сначала совсем не воспринимала мужчину, который был грубым и даже жестоким в отношениях. Однако в конце концов Дейенерис решает взять все в свои руки и попытаться построить счастье на ненависти. На первый взгляд, кажется, что отношения действительно становятся более нежными. Однако не стоит забывать, что они были построены на насилии и принуждении. Вопрос, действительно ли в такой ситуации могло быть место любви, пожалуй, остается риторическим.

Дейнерис Таргариен и Кхал Дрого. Фото: скриншот

Дейенерис Таргариен и Джон Сноу

Еще одни отношения у Дейенерис Таргариен были с Джоном Сноу. Когда они только начинались, казалось, будто это искренняя любовь, которая пройдет сквозь все. Однако так не случилось. Страстные и сильные чувства перечеркнула жажда власти, которая была у обоих партнеров. В сериале хорошо просматриваются попытки Дейенерис маниплировать партнером ради собственной выгоды. Так что была ли любовь на самом деле, ответить трудно. Но и к чувствам Джона Сноу, который решил убить свою избранницу в последней серии, есть вопросы.

Рамси Болтон и Самса Старк

Этот союз был одним из самых вопиющих в сериале "Игра престолов". Рамси физически и психологически издевался над женой. Он пытался сломать ее, держа в постоянном страхе. Унижения, издевательства и манипуляции, которые показали в сериале, — классический пример токсичных отношений. Однако все же девушка смогла превратиться из жертвы в сильную и независимую женщину, отомстив обидчику.

Рамси Болтон и Самса Старк. Фото: скриншот

Серсея и Джейми Ланнистеры

Их связь была обречена еще сразу из-за инцестуальных отношений, ведь Серсея и Джейми были сестрой и братом. Однако если говорить об их отношениях как пары, то можно определить ряд токсичных абьюзивных признаков. Джейми искренне любил Серсею, но она часто им манипулировала и использовала. Женщина эмоционально давила на мужчину, заставляя его идти на ужасные поступки. Однако в конце концов они погибли вместе. Возможно, это символически означало, что ни Серсея, ни Джейми так и не смогли убежать от своей судьбы и разрушительной связи.

Напомним, ранее мы писали о том, какой сериал об абьюзивных отношениях стоит посмотреть. Он идеально показывает токсичные отношения.

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