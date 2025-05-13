Фільми, що змінять ваше життя — п'ять кращих мотиваційних стрічок

Дівчина дивиться кіно. Фото: Freepik

Досягнути висот може будь-хто. Для цього потрібно працювати, навчатись та не чекати на диво, а змінювати своє життя самостійно. Про історії успіху людей, які навіть не сподівались на це, знято чимало фільмів. Вони мотивують, змушують не сумніватись у власних силах та рухатись вперед.

Новини.LIVE публікують підбірку фільмів, корисних для саморозвитку.

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Кращі мотиваційні фільми

"У гонитві за щастям"

Ця стрічка розповідає історію життя Кріса Гарднера, який прагнув кращого для себе й маленького сина. Попри труднощі, які постійно підкидає життя, чоловік навіть й не думав здатись та відступити від мрії.

"Ігри розуму"

Ця біографічна драма розповідає історію математика Джона Неша. Він домігся успіху та визнання в науковій кар'єрі, попри боротьбу з психічним розладом.

"Геній"

Наполегливість та навчання мають велике значення для того, хто хоче розкрити власний потенціал. Цей фільм розповідає саме про це через історію взаємодії редактора і письменника.

"Соціальна мережа"

Це стрічка показує історію створення легендарної соціальної мережі Facebook. Фільм вразить вас тим, як звичайні амбіції можуть привести не тільки до зміни вашого життя, а й створити нову еру у світі технологій.

"Джулі та Джулія"

Цей фільм про жінку, яка починає вчитися готувати й вирішує завести блог. Вона надихається знаменитою кулінарною книгою. Ця стрічка показує, як щире захоплення може змінити життя.

Ці фільми надихнуть вас на зміни та будуть корисними для саморозвитку. Обирайте те, що вам більше до душі, та будьте готові змінити після цього своє життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які романтичні комедії варто подивитись. Вони змусять вас повірити в кохання.

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