Фильмы, которые изменят вашу жизнь — пять лучших мотивационных лент

Вдохновят начать новую жизнь — лучшие мотивационные фильмы
Достичь высот может каждый человек. Для этого нужно работать, учиться и не ждать чуда, а менять свою жизнь самостоятельно. Об историях успеха людей, которые даже не надеялись на это, снято немало фильмов. Они мотивируют, заставляют не сомневаться в собственных силах и двигаться вперед.
Новини.LIVE публикуют подборку фильмов, полезных для саморазвития.
Лучшие мотивационные фильмы
"В погоне за счастьем"
Эта лента рассказывает историю жизни Криса Гарднера, который стремился к лучшему для себя и маленького сына. Несмотря на трудности, которые постоянно подбрасывает жизнь, мужчина даже и не думал сдаться и отступить от мечты.
"Игры разума"
Эта биографическая драма рассказывает историю математика Джона Нэша. Он добился успеха и признания в научной карьере, несмотря на борьбу с психическим расстройством.
"Гений"
Настойчивость и обучение имеют большое значение для того, кто хочет раскрыть собственный потенциал. Этот фильм рассказывает именно об этом через историю взаимодействия редактора и писателя.
"Социальная сеть"
Это лента показывает историю создания легендарной социальной сети Facebook. Фильм поразит вас тем, как обычные амбиции могут привести не только к изменению вашей жизни, но и создать новую эру в мире технологий.
"Джули и Джулия"
Этот фильм о женщине, которая начинает учиться готовить и решает завести блог. Она вдохновляется знаменитой кулинарной книгой. Эта лента показывает, как искреннее увлечение может изменить жизнь.
Эти фильмы вдохновят вас на изменения и будут полезными для саморазвития. Выбирайте то, что вам больше по душе, и будьте готовы изменить после этого свою жизнь.
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