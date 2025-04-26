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Ці фільми врятують вашу психіку — краще терапевтичне кіно

26 квітня 2025 22:22
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Краще терапевтичне кіно — що подивитись для хорошого настрою
Дівчина дивиться кіно. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Якщо у вас не найкращий настрій та психологічний стан — подивіться хороше кіно. Це допоможе вам відволіктись та перемкнутися з негативу на позитив. Ба більше, деякі фільми можуть допомогти пізнати себе краще.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Кращі терапевтичні фільми

"Найгірша людина у світі"

Якщо ви заплутались та не можете знайти себе, перегляньте цей норвезький фільм. Це кіно для тих, хто боїться приймати важливі рішення. Він навчить вас розуміти власні бажання у стосунках та кар'єрі та цінувати ваше життя по-справжньому.

"Школа року"

Ця американська рок-н-рольна комедія вийшла ще на початку нульових, але не втрачає актуальності. Вона входить у рейтинги найсмішніших фільмів. Ця стрічка про подолання дитячих травм та комплексів. Якщо ви відчуваєте, що це досі супроводжує вас у дорослому житті, фільм "Школа року" — обов'язковий до перегляду.

"Ідеальні дні"

Ця японсько-німецька драма вчить знаходити щастя у звичайних речах. Вона розповідає про життя токійського прибиральника туалетів. Хіраяма живе скромно, але точно вміє шукати барви у повсякденні.

Мультфільм "Коко"

Четверту сходинку посідає мультфільм. У ньому показано історію хлопчика з мексиканської глибинки, який закоханий в гру на гітарі. Цей добрий та світлий мультик навчить дорослих розуміти смерть близьких. Цей мультфільм має подивитись кожен, незалежно від віку, аби згадати про те, що добро й світло завжди перемагають темряву.

Обирайте той фільм чи мультфільм, який вам більше до душі. Вони всі покажуть вам світлий шлях та подарують надію. Навіть, якщо зараз здається, що вона геть не проглядається.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми варто подивитись перед тим, як йти до психотерапевта. Вони можуть його замінити.

Також ми розповідали про кращий серіал, в якому показано аб'юзивні стосунки. Він навчить розпізнати маніпулятора.

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21:52 Китай захопив спірний риф біля військової бази Філіппін, — ЗМІ

21:29 Зеленський обговорив з Мелоні відновлення миру в Україні

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО - 80x80

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО

21:28 Ухилився від призову — який штраф отримав житель Одещини

21:09 Трамп пообіцяв не виходити з переговорів щодо України — деталі

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