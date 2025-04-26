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Эти фильмы спасут вашу психику — лучшее терапевтическое кино

26 апреля 2025 22:22
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Лучшее терапевтическое кино — что посмотреть для хорошего настроения
Девушка смотрит кино. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Если у вас не лучшее настроение и психологическое состояние — посмотрите хорошее кино. Это поможет вам отвлечься и переключиться с негатива на позитив. Более того, некоторые фильмы могут помочь познать себя лучше.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Лучшие терапевтические фильмы

"Худший человек в мире"

Если вы запутались и не можете найти себя, посмотрите этот норвежский фильм. Это кино для тех, кто боится принимать важные решения. Он научит вас понимать собственные желания в отношениях и карьере и ценить вашу жизнь по-настоящему.

"Школа рока"

Эта американская рок-н-ролльная комедия вышла еще в начале нулевых, но не теряет актуальности. Она входит в рейтинги самых смешных фильмов. Эта лента о преодолении детских травм и комплексов. Если вы чувствуете, что это до сих пор сопровождает вас во взрослой жизни, фильм "Школа года" — обязателен к просмотру.

"Идеальные дни"

Эта японско-немецкая драма учит находить счастье в обычных вещах. Она рассказывает о жизни токийского уборщика туалетов. Хираяма живет скромно, но точно умеет искать краски в повседневности.

Мультфильм "Коко"

Четвертую строчку занимает мультфильм. В нем показана история мальчика из мексиканской глубинки, который влюблен в игру на гитаре. Добрый и светлый мультик научит взрослых принимать смерть близких. Этот мультфильм должен посмотреть каждый, независимо от возраста, чтобы вспомнить о том, что добро и свет всегда побеждают тьму.

Выбирайте тот фильм или мультфильм, который вам больше по душе. Они все покажут вам светлый путь и подарят надежду. Даже если сейчас кажется, что она совсем не просматривается.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы стоит посмотреть перед тем, как идти к психотерапевту. Они могут его заменить.

Также мы рассказывали о лучшем сериале, в котором показаны абьюзивные отношения. Он научит распознать манипулятора.

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22:30 Зеленский провел еще ряд встреч в Ватикане — что известно

22:09 Зеленский назвал темы разговора с фон дер Ляйен в Италии

Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины вне блока НАТО - 80x80

Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины вне блока НАТО

21:52 Китай захватил спорный риф возле военной базы Филиппин, — СМИ

21:29 Зеленский обсудил с Мелони восстановление мира в Украине

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