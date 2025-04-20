За що не можна сварити дитину — це може нашкодити її психіці

Мама кричить на дитину. Фото: Freepik

Коли батьки сваряться на дитину, це безумовно позначається на її характері та майбутній поведінці. Є речі, за які дитині краще не робити зауваження, бо це негативно вплине на формування її особистості.

Новини.LIVE детальніше розповідають про це.

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За бажання допомогти

Навіть, якщо результат допомоги дитини далеко не такий, яким би ви хотіли його бачити, не варто кричати на неї через це. Важливо помічати не розсипане борошно, наприклад, а ініціативність дитини та заохочувати це.

За помилки

Не можна сварити дитину, коли вона помилилась. У цей момент вона найбільше потребує вашої підтримки. Ваша реакція на її невдачі сформує негативне ставлення до себе. Краще заспокойте дитину та скажіть, що вірите в її майбутній успіх.

Дитина кричить. Фото: Freepik

За емоції

Дитина постійно відкриває для себе світ почуттів і не варто пригнічувати їх. Плачем чи сльозами вона висловлює те, що відчуває. В такі моменти варто дати дитині не критику, а підтримку й розуміння. Поясність, що проживати емоції — це нормально у будь-якому віці.

За велику кількість запитань

Діти постійно ставлять тисячі питань, аби збудувати свою картину реальності. Не потрібно карати їх через це. Діти так досліджують світ і їхнє прагнення до знань варто підтримати.

За надмірну активність

Природна потреба кожної дитини — досліджувати світ та виплескувати свою енергію. Врахуйте, що ваші обмеження щодо цього не лише заважатимуть розвитку, а й можуть загасити її життєву енергію та радість.

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