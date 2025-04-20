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Це знищить її особистість — речі, за які не можна сварити дитину

20 квітня 2025 18:50
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
За що не можна сварити дитину — це може нашкодити її психіці
Мама кричить на дитину. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Коли батьки сваряться на дитину, це безумовно позначається на її характері та майбутній поведінці. Є речі, за які дитині краще не робити зауваження, бо це негативно вплине на формування її особистості.

Новини.LIVE детальніше розповідають про це.

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Речі, за які не можна сварити дитину

За бажання допомогти

Навіть, якщо результат допомоги дитини далеко не такий, яким би ви хотіли його бачити, не варто кричати на неї через це. Важливо помічати не розсипане борошно, наприклад, а ініціативність дитини та заохочувати це.

За помилки

Не можна сварити дитину, коли вона помилилась. У цей момент вона найбільше потребує вашої підтримки. Ваша реакція на її невдачі сформує негативне ставлення до себе. Краще заспокойте дитину та скажіть, що вірите в її майбутній успіх.

За що не можна кричати на дитину
Дитина кричить. Фото: Freepik

За емоції

Дитина постійно відкриває для себе світ почуттів і не варто пригнічувати їх. Плачем чи сльозами вона висловлює те, що відчуває. В такі моменти варто дати дитині не критику, а підтримку й розуміння. Поясність, що проживати емоції — це нормально у будь-якому віці.

За велику кількість запитань

Діти постійно ставлять тисячі питань, аби збудувати свою картину реальності. Не потрібно карати їх через це. Діти так досліджують світ і їхнє прагнення до знань варто підтримати.

За надмірну активність

Природна потреба кожної дитини — досліджувати світ та виплескувати свою енергію. Врахуйте, що ваші обмеження щодо цього не лише заважатимуть розвитку, а й  можуть загасити її життєву енергію та радість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жінці знайти кохання, якщо в неї є діти. Не варто думати, що це перешкода для створення сім'ї.

Також ми розповідали про те, як сварки й негаразди з батьками позначаються на дітях. Це може вплинути на їхнє особисте життя в дорослому віці.

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20:00 Мобілізований хоче на контракт — як це зробити

19:59 Світоліна виграла в фіналі турніру в Руані свій 18-й титул

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:57 Російське "перемирʼя" — окупанти розчищають переправу через воду

19:32 РФ ігнорує пропозицію припинити вогонь на 30 днів, — МЗС

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