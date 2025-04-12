Як почати нові стосунки, коли у вас є дитина — поради від психолога

Щаслива сім'я. Фото: freepik

Багато жінок після розлучень невпевнені в собі та бояться шукати пару, оскільки вважають їхні діти — це перешкода. Однак, варто розібратися, як поводитися у такій ситуації.

Новини.LIVE розповість, як знайти чоловіка, якщо у вас є діти.

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Не сприймати своїх дітей як тягар

Дитина — це зовсім не ганебно і навіть якщо ви мати-одиначка, це не причина для сорому чи незручностей. Навчіться цінувати своїх дітей, адже це ваше маленьке диво, яке є невід'ємною частиною вашого життя. Зараз багато жінок навпаки мріють завагітніти. Що стосується чоловіків, то вони відчувають, коли жінка соромиться своєї дитини і через це для них падає ваша цінність.

Щаслива сім'я з малюком. Фото: freepik

Підіймайте свою цінність

Попри те, що у вас є діти, фліртуйте з чоловіками та ходіть на побачення, поки не знайдете свою половинку. Якщо у вас щось не склалось з одним чоловіком, не розчаровуйтесь та не виніть в цьому себе зі своїми дітьми. Перемикайтесь на інших партнерів та пам'ятайте, що ви гідні справжнього щастя.

Не брешіть

Є багато людей з різними думками, зокрема, чоловіки, які принципово не хочуть стосунків з жінками, в яких є діти. Вам потрібно просто прийняти той факт і не звинувачувати себе, адже це просто їхня життєва позиція.

Просто одразу уникайте таких чоловіків і повідомляйте, що у вас є діти. Ті, хто цього не сприймають, самі обійдуть вас стороною.

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