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Дети не помеха — как встретить достойного мужчину после развода

12 апреля 2025 09:45
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Как начать новые отношения, когда у вас есть ребенок — советы от психолога
Счастливая семья. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Многие женщины после разводов неуверенны в себе и боятся искать пару, поскольку считают их дети — это препятствие. Однако, стоит разобраться, как вести себя в такой ситуации.

Новини.LIVE расскажет, как найти мужчину, если у вас есть дети.

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Не воспринимать своих детей как обузу

Ребенок — это совсем не позорно и даже если вы мать-одиночка, это не причина для стыда или неудобств. Научитесь ценить своих детей, ведь это ваше маленькое чудо, которое является неотъемлемой частью вашей жизни. Сейчас многие женщины наоборот мечтают забеременеть. Что касается мужчин, то они чувствуют, когда женщина стесняется своего ребенка и поэтому для них падает ваша ценность.

Як жінкам з дітьми знайти гідного чоловіка
Счастливая семья с малышом. Фото: freepik

Поднимайте свою ценность

Несмотря на то, что у вас есть дети, флиртуйте с мужчинами и ходите на свидания, пока не найдете свою половинку. Если у вас что-то не сложилось с одним мужчиной, не разочаровывайтесь и не вините в этом себя со своими детьми. Переключайтесь на других партнеров и помните, что вы достойны настоящего счастья.

Не лгите

Есть много людей с разными мнениями, в частности, мужчины, которые принципиально не хотят отношений с женщинами, у которых есть дети. Вам нужно просто принять тот факт и не винить себя, ведь это просто их жизненная позиция.

Просто сразу избегайте таких мужчин и сообщайте, что у вас есть дети. Те, кто этого не воспринимают, сами обойдут вас стороной.

Ранее мы писали, от каких мужчин лучше держаться подальше.

Также мы сообщали о главной причине, почему мужчины уходят от женщин.

дети психология знакомства Любовь отношения
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10:10 Стали известны подробности взрыва в Одессе — видео

10:05 Миллион для 18-25-летних — кто не может претендовать на выплаты

10:04 В МИД обвинили X в сокрытии контента об атаках РФ

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

10:02 Не пришел в ТЦК, потому что вез зерно на элеватор — решение суда

09:49 Одесская область получит средства на достройку жилья в 2025 году

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