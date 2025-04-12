Как начать новые отношения, когда у вас есть ребенок — советы от психолога

Счастливая семья. Фото: freepik

Многие женщины после разводов неуверенны в себе и боятся искать пару, поскольку считают их дети — это препятствие. Однако, стоит разобраться, как вести себя в такой ситуации.

Новини.LIVE расскажет, как найти мужчину, если у вас есть дети.

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Не воспринимать своих детей как обузу

Ребенок — это совсем не позорно и даже если вы мать-одиночка, это не причина для стыда или неудобств. Научитесь ценить своих детей, ведь это ваше маленькое чудо, которое является неотъемлемой частью вашей жизни. Сейчас многие женщины наоборот мечтают забеременеть. Что касается мужчин, то они чувствуют, когда женщина стесняется своего ребенка и поэтому для них падает ваша ценность.

Счастливая семья с малышом. Фото: freepik

Поднимайте свою ценность

Несмотря на то, что у вас есть дети, флиртуйте с мужчинами и ходите на свидания, пока не найдете свою половинку. Если у вас что-то не сложилось с одним мужчиной, не разочаровывайтесь и не вините в этом себя со своими детьми. Переключайтесь на других партнеров и помните, что вы достойны настоящего счастья.

Не лгите

Есть много людей с разными мнениями, в частности, мужчины, которые принципиально не хотят отношений с женщинами, у которых есть дети. Вам нужно просто принять тот факт и не винить себя, ведь это просто их жизненная позиция.

Просто сразу избегайте таких мужчин и сообщайте, что у вас есть дети. Те, кто этого не воспринимают, сами обойдут вас стороной.

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