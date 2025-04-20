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Это уничтожит его личность — за что нельзя ругать ребенка

20 апреля 2025 18:50
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
За что нельзя ругать ребенка — это может навредить его психике
Мама кричит на ребенка. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Когда родители ругаются на ребенка, это безусловно сказывается на его характере и будущем поведении. Есть вещи, за которые ребенку лучше не делать замечания, потому что это негативно повлияет на формирование его личности.

Новини.LIVE подробнее рассказывают об этом.

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Вещи, за которые нельзя ругать ребенка

За желание помочь

Даже если результат помощи ребенка далеко не такой, каким бы вы хотели его видеть, не стоит кричать на него из-за этого. Важно замечать не рассыпанную муку, например, а инициативность ребенка и поощрять это.

За ошибки

Нельзя ругать ребенка, когда он ошибся. В этот момент он больше всего нуждается в вашей поддержке. Ваша реакция на его неудачи сформирует негативное отношение к себе. Лучше успокойте ребенка и скажите, что верите в его будущий успех.

За що не можна кричати на дитину
Ребенок кричит. Фото: Freepik

За эмоции

Ребенок постоянно открывает для себя мир чувств и не стоит подавлять их. Плачем или слезами он выражает то, что чувствует. В такие моменты стоит дать ребенку не критику, а поддержку и понимание. Объясните, что проживать эмоции — это нормально в любом возрасте.

За большое количество вопросов

Дети постоянно задают тысячи вопросов, чтобы построить свою картину реальности. Не нужно наказывать их за это. Дети так исследуют мир и их стремление к знаниям стоит поддержать.

За чрезмерную активность

Естественная потребность каждого ребенка — исследовать мир и выплескивать свою энергию. Учтите, что ваши ограничения в этом отношении не только будут мешать развитию, но и могут погасить его жизненную энергию и радость.

Напомним, ранее мы писали о том, как женщине найти любовь, если у нее есть дети. Не стоит думать, что это препятствие для создания семьи.

Также мы рассказывали о том, как ссоры и проблемы с родителями сказываются на детях. Это может повлиять на их личную жизнь во взрослом возрасте.

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19:19 В Кремле ответили, продлил ли Путин Пасхальное "перемирие"

18:45 II группа инвалидности — какие льготы будут доступны в мае

18:42 Путешествие в Молдову — какой документ теперь обязателен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:35 На Донеччине из-под завалов достали тела двух жертв атаки РФ

18:34 Немецкая компания сотрудничала с РФ и поставляла хром, — СМИ

18:14 Почти +30 °С — в Укргидрометцентре предупредили о жаре

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