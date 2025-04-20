За что нельзя ругать ребенка — это может навредить его психике

Это уничтожит его личность — за что нельзя ругать ребенка
Когда родители ругаются на ребенка, это безусловно сказывается на его характере и будущем поведении. Есть вещи, за которые ребенку лучше не делать замечания, потому что это негативно повлияет на формирование его личности.
Новини.LIVE подробнее рассказывают об этом.
Вещи, за которые нельзя ругать ребенка
За желание помочь
Даже если результат помощи ребенка далеко не такой, каким бы вы хотели его видеть, не стоит кричать на него из-за этого. Важно замечать не рассыпанную муку, например, а инициативность ребенка и поощрять это.
За ошибки
Нельзя ругать ребенка, когда он ошибся. В этот момент он больше всего нуждается в вашей поддержке. Ваша реакция на его неудачи сформирует негативное отношение к себе. Лучше успокойте ребенка и скажите, что верите в его будущий успех.
За эмоции
Ребенок постоянно открывает для себя мир чувств и не стоит подавлять их. Плачем или слезами он выражает то, что чувствует. В такие моменты стоит дать ребенку не критику, а поддержку и понимание. Объясните, что проживать эмоции — это нормально в любом возрасте.
За большое количество вопросов
Дети постоянно задают тысячи вопросов, чтобы построить свою картину реальности. Не нужно наказывать их за это. Дети так исследуют мир и их стремление к знаниям стоит поддержать.
За чрезмерную активность
Естественная потребность каждого ребенка — исследовать мир и выплескивать свою энергию. Учтите, что ваши ограничения в этом отношении не только будут мешать развитию, но и могут погасить его жизненную энергию и радость.
Напомним, ранее мы писали о том, как женщине найти любовь, если у нее есть дети. Не стоит думать, что это препятствие для создания семьи.
Также мы рассказывали о том, как ссоры и проблемы с родителями сказываются на детях. Это может повлиять на их личную жизнь во взрослом возрасте.
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