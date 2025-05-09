Кращі романтичні комедії про справжнє кохання — що варто подивитись

Дівчина та хлопець дивляться кіно. Фото: Freepik

Деякі фільми можуть краще за психолога допомогти розібратись у собі чи стосунках. Тим, хто любить щось легке, варто звернути увагу на романтичні комедії. Це не просто фільми, які викличуть сміх, ці стрічки покажуть справжні почуття.

Новини.LIVE публікують підбірку з п'яти кращих ромкомедій, які варто подивитись кожному.

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Романтичні комедії про справжнє кохання

"Весільний переполох"

Головна героїня Мері Фіоре закохується в чарівного Стіва Едісона. Між ними спалахує іскра, але виявляється, що чоловік заручений. Героїня опиняється перед непростим вибором.

"Поцілунок на щастя"

Цей фільм про двох людей з абсолютно протилежним життям. Невдаха Денні випадково цілується на вечірці з Ешлі, якій у всьому щастить. Несподівано вони обмінюються вдачею, через що їхнє життя перевертається з ніг на голову.

"Війна наречених"

Двоє подруг мріють про весілля в найпрестижнішому готелі Нью-Йорка — Plaza Hotel. Випадково вони бронюють дату на один і той самий день. Через це розпочинається жорстка конкуренція, а дружба опиняється під загрозою. Яка ж із пар витримає тиск та одружиться, попри все?

"Білявка в законі 2"

Цей фільм розповідає про життя Ель після того, як вона закінчує Гарвардську школу права. Дівчина переїжджає до Вашингтона, щоб просунути законопроєкт, який забороняє тестування косметики на тваринах. Її шлях до успіху — дуже нелегкий.

"Реальна любов"

Ця романтична комедія не має чіткої сюжетної лінії, але зворушливо та з гумором демонструє різні аспекти кохання. У цьому фільмі є все — від безнадійної закоханості до щасливого возз'єднання. Історії закоханих дарують віру в щирі почуття.

Всі ці фільми точно занурять вас в романтичну атмосферу та покажуть справжні почуття. Після перегляду стрічок, вам буде про що подумати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми допоможуть краще зрозуміти партнера. Їх варто дивитись вдвох.

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