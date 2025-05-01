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Врятують будь-які стосунки — фільми, які варто подивитись парам

1 травня 2025 21:29
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Фільми, які врятують навіть найтоксичніші стосунки — що подивитись парі
Пара в кіно. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

У всіх пар трапляються проблеми у стосунках. Є кілька фільмів, які допоможуть витягнути з прірви ваші почуття та налагодити відносини. Ці стрічки змусять вас поглянути на ситуацію з іншого боку.

Новини.LIVE публікують добірку кращих фільмів для пар.

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"Щоденник пам'яті"

Цей фільм нагадає вам про те, що істинне кохання — це не тільки про пристрасть. Почуттям потрібна щоденна праця, вміння прощати та долати труднощі.

"Таємниця їхніх очей"

Цей детектив має потужну драматичну лінію. Фільм показує, до чого можуть призводити замовчування образ та приглушені емоції.

"Містер і місіс Сміт"

Цей фільм показує те, як навіть протиріччя можуть зблизити партнерів. Через боротьбу та постійне лідерство стосунки можуть зайти в глухий кут, варто розуміти, як розв'язати цю проблему.

"Крамер проти Крамера"

Ця емоційна драма про розлучення показує, як це впливає на дітей. Фільм вчить тому, що сім'ю варто цінувати до того, як стосунки повністю зруйнуються.

"Амелі"

Цей фільм надихне вас на маленькі, але яскраві вчинки, які здатні повернути в життя диво. Якщо ваші стосунки стали рутиною — ця стрічка обов'язкова до перегляду.

Виберіть фільм, який вам припав до душі найбільше та подивіться разом. Однак важливо після перегляду стрічки обговорити свої емоції й почуття з партнером.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращий фільм, в якому показано життя з психопатом. Ця стрічка точно полоскоче вам нерви.

Також ми публікували підбірку фільмів для пар, які можуть покращити стосунки або ж навпаки — розірвати їх. Дивіться ці стрічки, якщо впевнені у почуттях.

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22:02 Сирський розкрив, скільки цілей уразили дрони ЗСУ за два місяці

21:51 Взяв повістку, а в ТЦК не з'явився — як покарав суд на Одещині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:24 Волц офіційно залишив посаду радника Трампа з нацбезпеки

21:11 У Данії автомобіль в'їхав у натовп — понад десяток постраждалих

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