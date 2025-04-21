Найкращий серіал про маніакальне кохання — що подивитись

Головний герой серіалу "Ти" Джо Голдберг. Фото: скриншот

Серіал "Ти" від Netflix полюбився мільйонам глядачів. Цей психологічний трилер став мегапопулярним через незвичний підхід до теми кохання й одержимості.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Про що серіал "Ти"

Головний герой серіалу Джо Голдберг працює у книгарні та знайомиться з письменницею Бек. Їхні стосунки на початку здаються ідеальними — багато ніжності, романтики та кохання. Однак згодом стає зрозуміло, що Джо насправді одержимий коханою. Він ладен піти на будь-що, у прямому сенсі цієї фрази, аби тільки завоювати серце Бек. Ця історія веде до руйнівних наслідків для всіх її учасників.

Перший сезон серіалу вийшов у 2018 році. Він отримав змішані відгуки від критиків, але сподобався глядачам. Наступні сезони й зовсім зробили фурор. Наразі Netflix випустив чотири сезони серіалу "Ти". П'ятий — має вийти вже у квітні цього року.

Серіал зачарував прихильників цікавим сюжетом та розвитком персонажів:

"Напевне один з улюблених моїх серіалів за все життя. Головний герой чимсь нагадує мене. Теж безнадійний романтик";

"Один із найкращих сералів за останні роки";

"Шикарний серіал, як і книга. Чесно я завжди, якось болюче переношу зміни, які вносять в екранізаціях до книг, але тут було все доречно";

"Крутий серіал. Показує філософію сталкера, так сказати побачити кохання очима маніяка";

"Вартий уваги! Перший сезон якийсь плаский і прісний. Але вирішила дивитись далі і не пошкодувала";

"Мені напевно ще ні один серіал так не розбивав серце, як цей. Стільки емоцій і суперечливих почуттів!".

Є й ті, кому серіал не припав до душі:

"Четвертий сезон скотився у якусь фантастику. Щось мені не подобається така тенденція. Може це така хитра самоіронія, де головний персонаж говорить, що жанр детектива це найпримітивніший жанр, і далі події якраз розгортаються в найбанальнішому стилі Агати Крісті з купою кліше про розбещених аристократів і злих багатих людей. Романтика ще в 3 сезоні відійшла на задній план, а в 4 сезоні взагалі зникла";

"Одночасно найкращий і найгірший серіал. Перший сезон шикарний, але дуже розчарувала кінцівка. Другий виявився не ще цікавішим. А от третій розбив мені серце, чому просто не може бути все нормально?";

"Занадто довга історія маніпулятора/вбивці. Неймовірно важко дивитись на страждання жертв, особливо коли маєш досвід "спілкування" з подібним психопатом";

"4-й сезон дуже розчарував. Увесь попередній шарм втрачено. І, як на мене, "хитрий хід" сценаристів не врятував, а зробив тільки гірше".

Серіал "Ти" показує тонку грань між одержимістю та коханням. Це глибоке дослідження емоцій людей та тих сторін, які приховуються за привабливою зовнішністю. Якщо ви шукаєте напружений сюжет та чудову акторську гру, вам однозначно варто переглянути серіал "Ти".

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