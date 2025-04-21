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Ви й не подумали б — як зрозуміти, що чоловік має коханку

21 квітня 2025 14:05
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Як зрозуміти, що чоловік вам зраджує — неочевидні ознаки невірності
Погані стосунки у парі. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Не завжди зраду чоловіка можна легко помітити. Зазвичай такі партнери вміло приховують стосунки на стороні та здаються люблячими й турботливими. Однак визначити зраду коханого можна, якщо звернути увагу на дзвіночки.

Новини.LIVE розповідають про те, як зрозуміти, що чоловік вам зраджує.

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Надзвичайна щедрість

Якщо ваш чоловік раптово став дуже щедрим та турботливим, варто придивитись. Квіти та подарунки не завжди свідчать про його кохання. Можливо, таким чином він намагається загладити провину через зраду.

Раптова зміна планів

Тривожним дзвіночком для жінки може бути різка зміна планів у чоловіка. Якщо ситуація, наприклад, із затримкою на роботі не повторюється постійно, то панікувати не варто. Однак у разі, коли ваш партнер постійно змінює свої плани та говорить про термінові справи чи не щодня, це може свідчити про його стосунки з іншою жінкою.

Як зрозуміти, що чоловік вам зраджує
Чоловік має коханку. Фото: Freepik

Пароль на телефоні

Якщо чоловік змінив чи поставив пароль на телефоні, це може означати, що він приховує щось від вас. Також це може проявлятись у тому, що партнер не залишає телефон, а йде у ванну чи у справах тільки з ним. Таким чином він контролює те, аби ви не побачили "лишнього".

Різка зміна стилю

Варто також звернути увагу, якщо ваш чоловік почав ретельніше за собою стежити. Зміни у стилі й зовнішності можуть говорити про його намагання сподобатись іншій жінці. Особливо варто звернути на це увагу, якщо чоловік почав робити те, що раніше не пробував.

Як зрозуміти, що чоловік вам зраджує
Сварка між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Постійна критика партнерки

Постійна оцінка вас та порівняння з коханкою призведуть до безпідставної критики у ваш бік. Якщо раптово чоловіка все почало не влаштовувати в вас, це може бути тривожним дзвіночком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи варто змінюватись заради партнера. Такий вчинок може обернутися проти вас.

Також ми розповідали про неочевидні ознаки того, що ваша подруга закохана у вашого чоловіка. Є п'ять факторів, які можуть вказати на це.

психологія зрада кохання стосунки психологія стосунків
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14:01 Епіфаній висловив співчуття щодо смерті Папи Римського

13:56 ВАКС арештував майно Комарницького та його родичів — яке саме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:45 В Одесі викрадали людей під виглядом ТЦК — деталі схеми

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