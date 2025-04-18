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Вас це приголомшить — ознаки, що подруга кохає вашого чоловіка

18 квітня 2025 19:19
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Як зрозуміти, що подруга закохана у вашого чоловіка — неочікувані ознаки
Дві подруги. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Не завжди жіноча дружба буває щирою. Є червоні прапорці, на які варто звернути увагу. Вони можуть сигналізувати про те, що ваша близька людина насправді не та, за кого себе видає.

Новини.LIVE розповідають про те, як зрозуміти, що подруга закохана у вашого чоловіка та хоче побудувати з ним стосунки.

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Завжди на його боці

Якщо подруга завжди захищає вашого чоловіка, коли ви розповідаєте їй про проблеми у стосунках, придивіться до цього. Така її реакція може свідчити про те, що їй не байдужий ваш обранець.

Радить вам розлучитися

Ще одним червоним прапорцем можуть бути поради подруги. Наприклад, коли ви розповідаєте їй про незначну негативну ситуацію, а вона у відповідь радить розійтися з чоловіком. Можливо, таким чином подруга хоче домогтися, аби ваш союз розпався якнайшвидше.

Як зрозуміти, що подруга закохана у вашого чоловіка
Подруга говорить погані речі. Фото: Freepik

Їй не комфортно втрьох

Неочевидним фактом закоханості у вашого чоловіка може бути демонстрація негативу, коли ви перебуваєте втрьох. Якщо ваша подруга має почуття до вашого обранця, їй буде нелегко справлятися з ними.

Говорить погане про вас вашому чоловікові

Подруга може викласти ваші таємниці чоловікові, аби спровокувати скандал. Обов'язково звертайте увагу на цю ознаку, навіть якщо це робиться під приводом "буде краще для тебе, якщо він дізнається".

Як зрозуміти, що подруга закохана у вашого чоловіка
Дві подруги. Фото: Freepik

Спілкування без вас

Якщо подруга намагається спілкуватись з вашим чоловіком окремо — телефонує, пише чи запрошує кудись — варто звернути на це увагу. Це говорить про її наміри зблизитись.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку помилку часто допускають усі пари. Вона може зруйнувати ваші стосунки.

Також ми розповідали про те, які питання варто поставити партнеру. Вони або покращать, або закінчать ваші стосунки.

психологія відносини дружба подруги стосунки
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