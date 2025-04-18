Как понять, что подруга влюблена в вашего мужчину — неожиданные признаки

Две подруги. Фото: Freepik

Не всегда женская дружба бывает искренней. Есть красные флажки, на которые стоит обратить внимание. Они могут сигнализировать о том, что ваш близкий человек на самом деле не тот, за кого себя выдает.

Новини.LIVE рассказывают о том, как понять, что подруга влюблена в вашего мужчину и хочет построить с ним отношения.

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Всегда на его стороне

Если подруга всегда защищает вашего мужа, когда вы рассказываете ей о проблемах в отношениях, присмотритесь к этому. Такая ее реакция может свидетельствовать о том, что ей не безразличен ваш избранник.

Советует вам расстаться

Еще одним красным флажком могут быть советы подруги. Например, когда вы рассказываете ей о незначительной негативной ситуации, а она в ответ советует разойтись с мужем. Возможно, таким образом подруга хочет добиться, чтобы ваш союз распался как можно быстрее.

Подруга говорит плохие вещи. Фото: Freepik

Ей не комфортно втроем

Неочевидным фактом влюбленности в вашего мужа может быть демонстрация негатива, когда вы находитесь втроем. Если ваша подруга испытывает чувства к вашему избраннику, ей будет нелегко справляться с ними.

Говорит плохое о вас вашему мужу

Подруга может выложить ваши тайны мужу, чтобы спровоцировать скандал. Обязательно обращайте внимание на этот признак, даже если это делается под предлогом "будет лучше для тебя, если он узнает".

Две подруги. Фото: Freepik

Общение без вас

Если подруга пытается общаться с вашим мужем отдельно — звонит, пишет или приглашает куда-то — стоит обратить на это внимание. Это говорит о ее намерениях сблизиться.

Напомним, ранее мы писали о том, какую ошибку часто допускают все пары. Она может разрушить ваши отношения.

Также мы рассказывали о том, какие вопросы стоит задать партнеру. Они или улучшат, или закончат ваши отношения.