Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Вас это ошеломит — признаки, что подруга любит вашего мужа arrow

Вас это ошеломит — признаки, что подруга любит вашего мужа

18 апреля 2025 19:19
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Как понять, что подруга влюблена в вашего мужчину — неожиданные признаки
Две подруги. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Не всегда женская дружба бывает искренней. Есть красные флажки, на которые стоит обратить внимание. Они могут сигнализировать о том, что ваш близкий человек на самом деле не тот, за кого себя выдает.

Новини.LIVE рассказывают о том, как понять, что подруга влюблена в вашего мужчину и хочет построить с ним отношения.

Реклама
Читайте также:

Как понять, что подруга хочет забрать мужа

Всегда на его стороне

Если подруга всегда защищает вашего мужа, когда вы рассказываете ей о проблемах в отношениях, присмотритесь к этому. Такая ее реакция может свидетельствовать о том, что ей не безразличен ваш избранник.

Советует вам расстаться

Еще одним красным флажком могут быть советы подруги. Например, когда вы рассказываете ей о незначительной негативной ситуации, а она в ответ советует разойтись с мужем. Возможно, таким образом подруга хочет добиться, чтобы ваш союз распался как можно быстрее.

Як зрозуміти, що подруга закохана у вашого чоловіка
Подруга говорит плохие вещи. Фото: Freepik

Ей не комфортно втроем

Неочевидным фактом влюбленности в вашего мужа может быть демонстрация негатива, когда вы находитесь втроем. Если ваша подруга испытывает чувства к вашему избраннику, ей будет нелегко справляться с ними.

Говорит плохое о вас вашему мужу

Подруга может выложить ваши тайны мужу, чтобы спровоцировать скандал. Обязательно обращайте внимание на этот признак, даже если это делается под предлогом "будет лучше для тебя, если он узнает".

Як зрозуміти, що подруга закохана у вашого чоловіка
Две подруги. Фото: Freepik

Общение без вас

Если подруга пытается общаться с вашим мужем отдельно — звонит, пишет или приглашает куда-то — стоит обратить на это внимание. Это говорит о ее намерениях сблизиться.

Напомним, ранее мы писали о том, какую ошибку часто допускают все пары. Она может разрушить ваши отношения.

Также мы рассказывали о том, какие вопросы стоит задать партнеру. Они или улучшат, или закончат ваши отношения.

психология отношения дружба подруги отношения
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:27 Белый дом обновил сайт Covid и назвал причину пандемии

19:15 Льготы на транспорт — что доступно УБД в 2025 году

19:05 Удар по Харькову — Зеленский показал кадры ликвидации последствий

18:54 На Одесчине массово распространяется бешенство — что нужно знать

18:35 В РФ заявили о конце моратория атак по энергетике — реакция ОП

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях" - 80x80

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях"

18:35 В Киеве была драка между ТЦК и гражданским — реакция военкомата

18:20 Ливни и грозы накроют регионы — погода от Укргидрометцентра

18:03 В поезде во время поездки случился пожар — есть погибший

18:00 Одессит сбежал в Молдову и записал видео как он это сделал

17:54 На Закарпатье в доме взорвалась граната — есть погибшие

19:27 Белый дом обновил сайт Covid и назвал причину пандемии

19:15 Льготы на транспорт — что доступно УБД в 2025 году

19:05 Удар по Харькову — Зеленский показал кадры ликвидации последствий

18:54 На Одесчине массово распространяется бешенство — что нужно знать

18:35 В РФ заявили о конце моратория атак по энергетике — реакция ОП

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях" - 80x80

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях"

18:35 В Киеве была драка между ТЦК и гражданским — реакция военкомата

18:20 Ливни и грозы накроют регионы — погода от Укргидрометцентра

18:03 В поезде во время поездки случился пожар — есть погибший

18:00 Одессит сбежал в Молдову и записал видео как он это сделал

17:54 На Закарпатье в доме взорвалась граната — есть погибшие

06:33 Курортный сезон в Одессе под угрозой — в каком состоянии море

17 апреля

06:33 Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

15 апреля

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

15 апреля 2025

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

10 апреля 2025

Какой документ подтверждает право собственности на дом в 2025

9 апреля 2025

Правила подземки — кого не пропустят в метро в апреле 2025 года

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес