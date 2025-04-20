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Як повинні починатись здорові стосунки — від цього залежить все

20 квітня 2025 07:40
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Як мають починатися щасливі та гармонійні стосунки — поради психолога
Щаслива закохана пара. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Одразу на початку стосунків потрібно робити все, аби вони були щасливі та здорові. Варто взяти собі за звичку та дотримуватись трьох простих порад. Якщо ж цього не буде у ваших відносинах, подумайте, чи потрібні вони вам.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Як починаються здорові стосунки

Легкість у спілкуванні

Людям комфортно, весело та цікаво спілкуватися. Вони готові обговорювати будь-які теми, не боячись при цьому осуду чи сварок. Для початку стосунків це дуже добрий знак, який і в майбутньому стане вашою перевагою та не дозволить бути байдужими одне до одного. 

Як починаються здорові стосунки
Щаслива пара. Фото: freepik

Цілковите прийняття одне одного

Якщо ви кохаєте людину і бажаєте побудувати здорові та щасливі стосунки, вам потрібно повністю її прийняти та не намагатись змінювати. Таким чином ви покажете своїй половинці повне схвалення і свої сильні почуття до неї. 

Особистий простір

Аби ваші стосунки були здоровими, не потрібно цілодобово проводити час разом. У кожного партнера має бути особистий простір та свої захоплення. Якщо ви це зрозумієте і приймете, ваші стосунки будуть розвиватися в правильному напряму. 

Раніше ми писали, що не всі можуть будувати здорові стосунки, і пояснили причину.

Також ми повідомляли, що в жодному разі не потрібно робити, аби не втратити стосунки.

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