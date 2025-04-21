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Вы и не подумали бы — как понять, что у мужчины есть любовница

21 апреля 2025 14:05
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Как понять, что мужчина вам изменяет — неочевидные признаки неверности
Плохие отношения в паре. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Не всегда измену мужчины можно легко заметить. Обычно, такие партнеры умело скрывают отношения на стороне и кажутся любящими и заботливыми. Однако определить измену любимого можно, если обратить внимание на звоночки.

Новини.LIVE рассказывают о том, как понять, что мужчина вам изменяет.

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Главные признаки, что мужчина изменяет

Чрезвычайная щедрость

Если ваш муж внезапно стал очень щедрым и заботливым, стоит присмотреться. Цветы и подарки не всегда свидетельствуют о его любви. Возможно, таким образом он пытается загладить вину за измену.

Внезапное изменение планов

Тревожным звоночком для женщины может быть резкая смена планов у мужчины. Если ситуация, например, с задержкой на работе не повторяется постоянно, то паниковать не стоит. Однако, в случае, когда ваш партнер постоянно меняет свои планы и говорит о срочных делах чуть ли не ежедневно, это может свидетельствовать о его отношениях с другой женщиной.

Як зрозуміти, що чоловік вам зраджує
Мужчина имеет любовницу. Фото: Freepik

Пароль на телефоне

Если мужчина изменил или поставил пароль на телефоне, это может означать, что он скрывает что-то от вас. Также это может проявляться в том, что партнер не оставляет телефон, а идет в ванную или по делам только с ним. Таким образом он контролирует то, чтобы вы не увидели "лишнего".

Резкая смена стиля

Стоит также обратить внимание, если ваш мужчина начал тщательно за собой следить. Изменения в стиле и внешности могут говорить о его попытке понравиться другой женщине. Особенно, стоит обратить на это внимание, если мужчина начал делать то, что раньше не пробовал.

Як зрозуміти, що чоловік вам зраджує
Ссора между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Постоянная критика партнерши

Постоянная оценка вас и сравнение с любовницей приведут к безосновательной критике в вашу сторону. Если внезапно мужчину все начало не устраивать в вас, это может быть тревожным звоночком.

Напомним, ранее мы писали о том, стоит ли меняться ради партнера. Такой поступок может обернуться против вас.

Также мы рассказывали о неочевидных признаках того, что ваша подруга влюблена в вашего мужа. Есть пять факторов, которые могут указать на это.

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15:03 Военный ответил, действовало ли "Пасхальное перемирие" на фронте

14:58 Grok теперь "видит" через камеру iPhone — что может новая функция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 В Киев придет небывалое тепло — прогноз погоды на завтра

14:55 РФ пытается защитить технику в Крыму от атак ВСУ

14:41 Умер народный депутат Владимир Мороз

14:31 Во Львове осудили вора, который взламывал банковские приложения

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