Лучший сериал о маниакальной любви — что посмотреть

Он пощекочет вам нервы — лучший сериал про психопата
Сериал "Ты" от Netflix полюбился миллионам зрителей. Этот психологический триллер стал мегапопулярным из-за необычного подхода к теме любви и одержимости.
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О чем сериал "Ты"
Главный герой сериала Джо Голдберг работает в книжном магазине и знакомится с писательницей Бек. Их отношения в начале кажутся идеальными — много нежности, романтики и любви. Однако впоследствии становится понятно, что Джо на самом деле одержим любимой. Он готов пойти на что угодно, в прямом смысле этой фразы, лишь бы только завоевать сердце Бек. Эта история ведет к разрушительным последствиям для всех ее участников.
Первый сезон сериала вышел в 2018 году. Он получил смешанные отзывы от критиков, но понравился зрителям. Следующие сезоны и вовсе произвели фурор. Сейчас Netflix выпустил четыре сезона сериала "Ты". Пятый — должен выйти уже в апреле этого года.
Сериал очаровал поклонников интересным сюжетом и развитием персонажей:
- "Наверное один из любимых моих сериалов за всю жизнь. Главный герой чем-то напоминает меня. Тоже безнадежный романтик";
- "Один из лучших сералов за последние годы";
- "Шикарный сериал, как и книга. Честно я всегда, как-то болезненно переношу изменения, которые вносят в экранизациях к книгам, но здесь было все уместно";
- "Крутой сериал. Показывает философию сталкера, так сказать увидеть любовь глазами маньяка";
- "Стоит внимания! Первый сезон какой-то плоский и пресный. Но решила смотреть дальше и не пожалела";
- "Мне наверное еще ни один сериал так не разбивал сердце, как этот. Столько эмоций и противоречивых чувств!".
Есть и те, кому сериал не пришелся по душе:
- "Четвертый сезон скатился в какую-то фантастику. Что-то мне не нравится такая тенденция. Может это такая хитрая самоирония, где главный персонаж говорит, что жанр детектива это самый примитивный жанр, и дальше события как раз разворачиваются в самом банальном стиле Агаты Кристи с кучей клише о развращенных аристократах и злых богатых людях. Романтика еще в 3 сезоне отошла на задний план, а в 4 сезоне вообще исчезла";
- "Одновременно лучший и худший сериал. Первый сезон шикарный, но очень разочаровала концовка. Второй оказался не еще интереснее. А вот третий разбил мне сердце, почему просто не может быть все нормально?";
- "Слишком длинная история манипулятора/убийцы. Невероятно трудно смотреть на страдания жертв, особенно когда имеешь опыт "общения" с подобным психопатом";
- "4-й сезон очень разочаровал. Весь предыдущий шарм потерян. И, как по мне, "хитрый ход" сценаристов не спас, а сделал только хуже".
Сериал "Ты" показывает тонкую грань между одержимостью и любовью. Это глубокое исследование эмоций людей и тех сторон, которые скрываются за привлекательной внешностью. Если вы ищете напряженный сюжет и великолепную актерскую игру, вам однозначно стоит посмотреть сериал "Ты".
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