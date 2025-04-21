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Он пощекочет вам нервы — лучший сериал про психопата

21 апреля 2025 21:29
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Лучший сериал о маниакальной любви — что посмотреть
Главный герой сериала "Ты" Джо Голдберг. Фото: скриншот
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Сериал "Ты" от Netflix полюбился миллионам зрителей. Этот психологический триллер стал мегапопулярным из-за необычного подхода к теме любви и одержимости.

Новости.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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О чем сериал "Ты"

Главный герой сериала Джо Голдберг работает в книжном магазине и знакомится с писательницей Бек. Их отношения в начале кажутся идеальными — много нежности, романтики и любви. Однако впоследствии становится понятно, что Джо на самом деле одержим любимой. Он готов пойти на что угодно, в прямом смысле этой фразы, лишь бы только завоевать сердце Бек. Эта история ведет к разрушительным последствиям для всех ее участников.

Первый сезон сериала вышел в 2018 году. Он получил смешанные отзывы от критиков, но понравился зрителям. Следующие сезоны и вовсе произвели фурор. Сейчас Netflix выпустил четыре сезона сериала "Ты". Пятый — должен выйти уже в апреле этого года.

Сериал очаровал поклонников интересным сюжетом и развитием персонажей:

  • "Наверное один из любимых моих сериалов за всю жизнь. Главный герой чем-то напоминает меня. Тоже безнадежный романтик";
  • "Один из лучших сералов за последние годы";
  • "Шикарный сериал, как и книга. Честно я всегда, как-то болезненно переношу изменения, которые вносят в экранизациях к книгам, но здесь было все уместно";
  • "Крутой сериал. Показывает философию сталкера, так сказать увидеть любовь глазами маньяка";
  • "Стоит внимания! Первый сезон какой-то плоский и пресный. Но решила смотреть дальше и не пожалела";
  • "Мне наверное еще ни один сериал так не разбивал сердце, как этот. Столько эмоций и противоречивых чувств!".

Есть и те, кому сериал не пришелся по душе:

  • "Четвертый сезон скатился в какую-то фантастику. Что-то мне не нравится такая тенденция. Может это такая хитрая самоирония, где главный персонаж говорит, что жанр детектива это самый примитивный жанр, и дальше события как раз разворачиваются в самом банальном стиле Агаты Кристи с кучей клише о развращенных аристократах и злых богатых людях. Романтика еще в 3 сезоне отошла на задний план, а в 4 сезоне вообще исчезла";
  • "Одновременно лучший и худший сериал. Первый сезон шикарный, но очень разочаровала концовка. Второй оказался не еще интереснее. А вот третий разбил мне сердце, почему просто не может быть все нормально?";
  • "Слишком длинная история манипулятора/убийцы. Невероятно трудно смотреть на страдания жертв, особенно когда имеешь опыт "общения" с подобным психопатом";
  • "4-й сезон очень разочаровал. Весь предыдущий шарм потерян. И, как по мне, "хитрый ход" сценаристов не спас, а сделал только хуже".

Сериал "Ты" показывает тонкую грань между одержимостью и любовью. Это глубокое исследование эмоций людей и тех сторон, которые скрываются за привлекательной внешностью. Если вы ищете напряженный сюжет и великолепную актерскую игру, вам однозначно стоит посмотреть сериал "Ты".

Напомним, ранее мы писали о топ фильмов, которые проверят отношения на прочность. Стоит посмотреть их, если вы уверены в своих отношениях.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы заменят вам психотерапию. Это кино заставит заглянуть во все закоулки души.

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21:45 Посол США в Украине Бринк записала прощальное видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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20:57 Южанина озвучила основную проблему мобилизации в Украине

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