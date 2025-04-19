Пари починають ненавидіти одне одного після цих фільмів — підбірка

Хлопець та дівчина в кіно. Фото: Pexels

Є фільми, після перегляду яких ви задумаєтесь про свої стосунки. Це не романтичні комедії чи мелодрами, які поєднують коханих. Радше навпаки — дивіться їх, тільки якщо впевнені у своїх відносинах.

Новини.LIVE розповідають про фільми, після яких пари починають ненавидіти одне одного.

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"Революційна дорога" (2008)

Це фільм про те, як історія неймовірного кохання заходить в глухий кут. Пара планує розпочати нове життя, але на заваді цьому стають брехня, нездійснені мрії та образи. Зрештою найвідданіші партнери стають ворогами.

"Сцени із подружнього життя" (2021)

Цей серіал про любов, ненависть та ввесь біль подружнього життя. На прикладі однієї пари режисери показують безжальність руйнування стосунків та болісну правду про те, що кохання може стати вироком.

"Шлюбна історія" (2019)

Ця драма розбирає розпад стосунків на молекули. Зрештою, ви будете сперечатись щодо того, хто винний у розлучені, після перегляду стрічки точно подивитесь на свого партнера іншими очима.

"Зникла" (2014)

Цей фільм — приклад того, наскільки ми можемо не знати свою другу половинку. Стрічка показує майстерні маніпуляції, брехню та приховану ненависть. Після перегляду ви можете задуматись про те, чи добре ви знаєте кохану людину насправді.

"Під Сільвер-Лейк" (2018)

Цей трилер не просто про пошуки зниклої дівчини. Фільм показує правду про абсолютно різні погляди на життя чоловіків та жінок. Тільки приготуйтесь до палкої дискусії після його перегляду.

"500 днів літа" (2009)

Цей фільм знищить ваші уявлення про зраду та кохання. Він покаже, наскільки у партнерів можуть бути різні погляди на життя. Ви могли про це навіть не здогадуватись.

"Розлучення Надера та Сімін" (2011)

Кохання не завжди буває щасливим. Це основне послання фільму "Розлучення Надера та Сімін". Стрічка вчить тому, що почуття — це вічна боротьба та пошук компромісів.

"Кохання" (2012)

Чи думали ви про старість разом зі своїм партнером, але не таку, як у книгах — щасливі подорожі та безтурботне життя, а про іншу ймовірну сторону? Цей фільм показує старість та руйнування почуттів у найжорстокішому вигляді. У вас точно виникне питання про те, чи готові ви разом це пройти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми дивляться жінки потайки від своїх других половинок. Вони точно змусять вас плакати.

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