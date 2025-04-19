Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Пары расходятся после этих фильмов — подумайте перед просмотром arrow

Пары расходятся после этих фильмов — подумайте перед просмотром

19 апреля 2025 21:29
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Пары начинают ненавидеть друг друга после этих фильмов — подборка
Парень и девушка в кино. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Есть фильмы, после просмотра которых вы задумаетесь о своих отношениях. Это не романтические комедии или мелодрамы, которые объединяют любимых. Скорее наоборот — смотрите их, только если уверены в своих отношениях.

Новини.LIVE рассказывают о фильмах, после которых пары начинают ненавидеть друг друга.

Реклама
Читайте также:

Фильмы, которые проверят отношения на прочность

"Революционная дорога" (2008)

Это фильм о том, как история невероятной любви заходит в тупик. Пара планирует начать новую жизнь, но на пути этому становятся ложь, несбывшиеся мечты и обиды. В конце концов самые преданные партнеры становятся врагами.

"Сцены из супружеской жизни" (2021)

Этот сериал о любви, ненависти и всю боль супружеской жизни. На примере одной пары режиссеры показывают безжалостность разрушения отношений и мучительную правду о том, что любовь может стать приговором.

"Брачная история" (2019)

Эта драма разбирает распад отношений на молекулы. В конце концов, вы будете спорить о том, кто виноват в разводе, после просмотра ленты точно посмотрите на своего партнера другими глазами.

"Исчезнувшая" (2014)

Этот фильм — пример того, насколько мы можем не знать свою вторую половинку. Лента показывает искусные манипуляции, ложь и скрытую ненависть. После просмотра вы можете задуматься о том, хорошо ли вы знаете любимого человека на самом деле.

"Под Сильвер-Лейк" (2018)

Этот триллер не просто о поисках пропавшей девушки. Фильм показывает правду о совершенно разных взглядах на жизнь мужчин и женщин. Только приготовьтесь к жаркой дискуссии после его просмотра.

"500 дней лета" (2009)

Этот фильм уничтожит ваши представления об измене и любви. Он покажет, насколько у партнеров могут быть разные взгляды на жизнь. Вы могли об этом даже не догадываться.

"Развод Надера и Симин" (2011)

Любовь не всегда бывает счастливой. Это основное послание фильма "Развод Надера и Симин". Лента учит тому, что чувства — это вечная борьба и поиск компромиссов.

"Любовь" (2012)

Думали ли вы о старости вместе со своим партнером, но не такой, как в книгах — счастливые путешествия и беззаботная жизнь, а о другой вероятной стороне? Этот фильм показывает старость и разрушение чувств в самом жестоком виде. У вас точно возникнет вопрос о том, готовы ли вы вместе это пройти.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы смотрят женщины тайком от своих вторых половинок. Они точно заставят вас плакать.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы заменят поход к психологу. Они помогут переосмыслить жизнь.

фильм психология отношения отношения психология отношений
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:21 Сибига прокомментировал заявление Зеленского о прекращении огня

21:36 В Одессе военный на Mercedes сбил человека и скрылся с места ДТП

21:35 В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно

21:23 Пасхальное перемирие — Зеленский назвал условие прекращения огня

21:13 Пасхальное перемирие Путина — в МИД призывают быть бдительными

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях" - 80x80

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях"

20:46 Графики света в Одессе — будет ли электроснабжение на Пасху

20:40 Буданов показал эмоции освобожденных из плена воинов — видео

Text

20:15 Пасхальные служения в Ватикане — прямой эфир

20:08 Как изменить границы земельного участка — правила в 2025 году

20:05 После объявления "перемирия" РФ продолжает бои на фронте, — ЦПД

22:21 Сибига прокомментировал заявление Зеленского о прекращении огня

21:36 В Одессе военный на Mercedes сбил человека и скрылся с места ДТП

21:35 В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно

21:23 Пасхальное перемирие — Зеленский назвал условие прекращения огня

21:13 Пасхальное перемирие Путина — в МИД призывают быть бдительными

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях" - 80x80

Зеленский отреагировал на слова Уиткоффа о "пяти территориях"

20:46 Графики света в Одессе — будет ли электроснабжение на Пасху

20:40 Буданов показал эмоции освобожденных из плена воинов — видео

20:08 Как изменить границы земельного участка — правила в 2025 году

20:05 После объявления "перемирия" РФ продолжает бои на фронте, — ЦПД

20:05 Боль, ампутация и новая мечта — история героя из Сумщины

06:33 Жванецкий пропагандист или символ Одессы — как считают горожане

18 апреля

22:33 Пасхальная корзина 2025 — сколько одесситы потратят в этом году

06:33 Курортный сезон в Одессе под угрозой — в каком состоянии море

17 апреля

06:33 Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

15 апреля

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

10 апреля 2025

Какой документ подтверждает право собственности на дом в 2025

9 апреля 2025

Правила подземки — кого не пропустят в метро в апреле 2025 года

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра