Пары начинают ненавидеть друг друга после этих фильмов — подборка

Парень и девушка в кино. Фото: Pexels

Есть фильмы, после просмотра которых вы задумаетесь о своих отношениях. Это не романтические комедии или мелодрамы, которые объединяют любимых. Скорее наоборот — смотрите их, только если уверены в своих отношениях.

Новини.LIVE рассказывают о фильмах, после которых пары начинают ненавидеть друг друга.

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Фильмы, которые проверят отношения на прочность

"Революционная дорога" (2008)

Это фильм о том, как история невероятной любви заходит в тупик. Пара планирует начать новую жизнь, но на пути этому становятся ложь, несбывшиеся мечты и обиды. В конце концов самые преданные партнеры становятся врагами.

"Сцены из супружеской жизни" (2021)

Этот сериал о любви, ненависти и всю боль супружеской жизни. На примере одной пары режиссеры показывают безжалостность разрушения отношений и мучительную правду о том, что любовь может стать приговором.

"Брачная история" (2019)

Эта драма разбирает распад отношений на молекулы. В конце концов, вы будете спорить о том, кто виноват в разводе, после просмотра ленты точно посмотрите на своего партнера другими глазами.

"Исчезнувшая" (2014)

Этот фильм — пример того, насколько мы можем не знать свою вторую половинку. Лента показывает искусные манипуляции, ложь и скрытую ненависть. После просмотра вы можете задуматься о том, хорошо ли вы знаете любимого человека на самом деле.

"Под Сильвер-Лейк" (2018)

Этот триллер не просто о поисках пропавшей девушки. Фильм показывает правду о совершенно разных взглядах на жизнь мужчин и женщин. Только приготовьтесь к жаркой дискуссии после его просмотра.

"500 дней лета" (2009)

Этот фильм уничтожит ваши представления об измене и любви. Он покажет, насколько у партнеров могут быть разные взгляды на жизнь. Вы могли об этом даже не догадываться.

"Развод Надера и Симин" (2011)

Любовь не всегда бывает счастливой. Это основное послание фильма "Развод Надера и Симин". Лента учит тому, что чувства — это вечная борьба и поиск компромиссов.

"Любовь" (2012)

Думали ли вы о старости вместе со своим партнером, но не такой, как в книгах — счастливые путешествия и беззаботная жизнь, а о другой вероятной стороне? Этот фильм показывает старость и разрушение чувств в самом жестоком виде. У вас точно возникнет вопрос о том, готовы ли вы вместе это пройти.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы смотрят женщины тайком от своих вторых половинок. Они точно заставят вас плакать.

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