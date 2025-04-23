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Він не зміниться ніколи — червоні прапорці у поведінці чоловіка

23 квітня 2025 07:40
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Тривожні дзвіночки у поведінці чоловіка — як розпізнати токсичні стосунки
Чоловік ображає жінку. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Зрозуміти, що ваші стосунки токсичні, не важко. Варто знати про тривожні дзвіночки у поведінці чоловіка та розірвати стосунки, якщо його сили спрямовані на пригнічення вашої особистості.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Червоні прапорці у поведінці чоловіка

Маніпуляції й контроль

Якщо ваш партнер намагається втрутитись у сфери вашого життя та змінити їх, варто придивитись до стосунків. Це може бути ознакою токсичного чоловіка. Зазвичай вони нав'язують те, з ким спілкуватися, що одягати й куди витрачати гроші. Поруч з таким партнером жінка завжди почувається винною.

Обмеження спілкування

Чоловік, який має аб'юзивний характер, прагне обмежити спілкування жінки з друзями чи навіть рідними. Він постійно докоряє вам за те, що все ваше оточення погане, а він нібито хоче вас від цього захистити. Зрештою жінка опиняється у пастці самотності.

Червоні прапорці у поведінці чоловіка
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Погрози та залякування

Червоним прапором у стосунках є погрози. Якщо чоловік дозволяє собі навіть говорити про фізичну розправу, негайно тікайте від нього. Це також стосується й погроз зробити щось із собою. Таким чином партнер намагається маніпулювати вами.

Емоційний тиск

Токсичний чоловік може принижувати жінку та постійно намагається критикувати її. Почуття партнерки ігноруються, а контроль посилюється. Якщо чоловік прагне розпоряджатись усіма витратами та не підтримує вашу кар'єру, варто придивитись до нього уважніше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якої помилки припускається більшість пар. Вона ладна зіпсувати ваші стосунки назавжди.

Також ми розповідали про те, що змінюватися заради кохання не варто. Це може повернутись проти вас.

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08:30 Росія хоче паузи у війні, щоб підготувати новий наступ

08:29 Коли бойова повістка вважається врученою — юристи відповіли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:15 Податок на квартиру з кількома власниками — хто платить у 2025

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