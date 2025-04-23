Тревожные звоночки в поведении мужчины — как распознать токсичные отношения

Мужчина оскорбляет женщину. Фото: Freepik

Понять, что ваши отношения токсичны, не трудно. Стоит знать о тревожных звоночках в поведении мужчины и разорвать отношения, если его силы направлены на подавление вашей личности.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Манипуляции и контроль

Если ваш партнер пытается вмешаться в сферы вашей жизни и изменить их, стоит присмотреться к отношениям. Это может быть признаком токсичного мужчины. Обычно, они навязывают то, с кем общаться, что одевать и куда тратить деньги. Рядом с таким партнером женщина всегда чувствует себя виноватой.

Ограничение общения

Мужчина, который имеет абьюзивный характер, стремится ограничить общение женщины с друзьями или даже родными. Он постоянно упрекает вас за то, что все ваше окружение плохое, а он якобы хочет вас от этого защитить. В конце концов женщина оказывается в ловушке одиночества.

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Угрозы и запугивания

Красным флагом в отношениях являются угрозы. Если мужчина позволяет себе даже говорить о физической расправе, немедленно убегайте от него. Это также касается и угроз сделать что-то с собой. Таким образом партнер пытается манипулировать вами.

Эмоциональное давление

Токсичный мужчина может унижать женщину и постоянно пытается критиковать ее. Чувства партнерши игнорируются, а контроль усиливается. Если мужчина стремится распоряжаться всеми расходами и не поддерживает вашу карьеру, стоит присмотреться к нему внимательнее.

Напомним, ранее мы писали о том, какую ошибку допускает большинство пар. Она готова испортить ваши отношения навсегда.

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