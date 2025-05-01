Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Спасут любые отношения — фильмы, которые стоит посмотреть парам arrow

Спасут любые отношения — фильмы, которые стоит посмотреть парам

1 мая 2025 21:29
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Фильмы, которые спасут даже самые токсичные отношения — что посмотреть паре
Пара в кино. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

У всех пар случаются проблемы в отношениях. Есть несколько фильмов, которые помогут вытащить из пропасти ваши чувства и наладить все. Эти ленты заставят вас взглянуть на ситуацию с другой стороны.

Новини.LIVE публикуют подборку лучших фильмов для пар.

Реклама
Читайте также:

Какие фильмы посмотреть парам, чтобы спасти отношения

"Дневник памяти"

Этот фильм напомнит вам о том, что истинная любовь — это не только о страсти. Чувствам нужен ежедневный труд, умение прощать и преодолевать трудности.

"Тайна их глаз"

Этот детектив имеет мощную драматическую линию. Фильм показывает, к чему могут приводить замалчивание обид и приглушенные эмоции.

"Мистер и миссис Смит"

Фильм показывает то, как даже противоречия могут сблизить партнеров. Из-за борьбы и постоянного лидерства отношения могут зайти в тупик, стоит понимать, как решить эту проблему.

"Крамер против Крамера"

Эта эмоциональная драма о разводе показывает, как это влияет на детей. Фильм учит тому, что семью стоит ценить до того, как отношения полностью разрушатся.

"Амели"

Этот фильм вдохновит вас на маленькие, но яркие поступки, которые способны вернуть в жизнь чудо. Если ваши отношения стали рутиной — эта лента обязательна к просмотру.

Выберите фильм, который вам пришелся по душе больше всего и посмотрите вместе. Однако важно после просмотра ленты обсудить свои эмоции и чувства с партнером.

Напомним, ранее мы писали о лучшем фильме, в котором показана жизнь с психопатом. Эта лента точно пощекочет вам нервы.

Также мы публиковали подборку фильмов для пар, которые могут улучшить отношения или же наоборот — разорвать их. Смотрите эти ленты, если уверены в чувствах.

фильм психология отношения психология отношений токсичные отношения
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:24 Уолтц официально покинул пост советника Трампа по нацбезопасности

21:11 В Дании автомобиль въехал в толпу — более десятка пострадавших

21:09 Умерла легенда сборной Испании по футболу

20:51 Отключения света в Одессе — графики на завтра

20:49 Россияне подрались с полицией за еду на кладбище — видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:41 Жорин прокомментировал гвозди в дронах РФ, атакующих Украину

20:11 Синоптики предупредили о похолодании в Киеве завтра

20:08 Кухня Сальмы Хайек удивила самых требовательных — тренд в дизайне

20:05 Нардеп назвал преимущества соглашения о недрах с США — детали

20:00 Почему резервисты не могут получить отсрочку — юрист

21:24 Уолтц официально покинул пост советника Трампа по нацбезопасности

21:11 В Дании автомобиль въехал в толпу — более десятка пострадавших

21:09 Умерла легенда сборной Испании по футболу

20:51 Отключения света в Одессе — графики на завтра

20:49 Россияне подрались с полицией за еду на кладбище — видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:41 Жорин прокомментировал гвозди в дронах РФ, атакующих Украину

20:11 Синоптики предупредили о похолодании в Киеве завтра

20:08 Кухня Сальмы Хайек удивила самых требовательных — тренд в дизайне

20:05 Нардеп назвал преимущества соглашения о недрах с США — детали

20:00 Почему резервисты не могут получить отсрочку — юрист

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

30 апреля

22:33 Экстрим для всех — цены на отдых в Затоке в Одесской области

29 апреля

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

26 апреля

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

06:33 Экономические реалии — выиграет ли Украина от мирового кризиса

23 апреля

22:33 Курсовая турбулентность — что делать с долларом и евро

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь

27 апреля 2025

Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать

24 апреля 2025

В Украине нашли уникальный цветок — такой видят лишь раз в жизни

Трамп отреагировал на атаку РФ по Киеву и обратился к Путину

30 апреля 2025

Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах