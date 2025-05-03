Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Фільми, котрі допоможуть краще розуміти партнера — дивитись вдвох arrow

Фільми, котрі допоможуть краще розуміти партнера — дивитись вдвох

3 травня 2025 21:24
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Добірка фільмів, які зміцнять ваші стосунки — кіно про справжні почуття
Дівчина дивиться кіно на ноутбуці. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Деякі фільми можуть допомогти розібратись у почуттях не гірше за психотерапевта. Кіно дає змогу поглянути на стосунки та партнера під іншим кутом й зрозуміти те, що раніше залишалось без уваги.

Новини.LIVE розповідають про п'ять фільмів, які варто подивитись, аби зрозуміти свою другу половинку.

Реклама
Читайте також:

П'ять кращих фільмів для пар

"Куди поділися Моргани"

Якщо у ваших стосунках відчувається тріщина, подивіться цю стрічку. Фільм показує життя пари, яка перебуває на межі розлучення. Вони живуть у достатку та успіху, але втрачають найцінніше, аж поки життя не підкидає неочікуваний сюрприз.

"До зустрічі з тобою"

Фільм показує, як теплі почуття здатні змінювати обох партнерів. Це світле та зворушливе кіно вчить розуміти людину, яка поруч з вами, та надавати їй безумовну підтримку в будь-якій ситуації.

"Щоденник пам'яті"

Цей фільм — про реальне кохання, яке проходить через всі випробування. Ви точно задумаєтесь про цінність моменту й те, що важливо вам саме зараз, після перегляду цієї стрічки.

"Сім душ"

Фільм з Віллом Смітом, який змушує задуматися про жертовність і справжню турботу про кохану людину. Ця стрічка показує, як людина може котитись на дно через депресію. Однак у житті завжди з'являється промінь світла, варто тільки його не пропустити.

"Вогнестійкий"

Цей фільм — про порятунок шлюбу, коли він уже геть тріщить по швах. Стрічка показує, що кохання — це постійна робота та компроміси. Ви задумаєтесь про важливість щоденних маленьких кроків назустріч одне одному після перегляду цього кіно.

Ці фільми допоможуть вам як зрозуміти власні почуття, так і подивитись на партнера іншими очима. Вони допоможуть вам прожити емоції.

Нагадаємо, раніше ми писали про фільми, які треба подивитись кожному. Вони ладні замінити похід до психотерапевта.

Також ми розповідали про стрічки для пар. Однак ці фільми варто дивитись тільки тим, хто впевнений у своїх почуттях.

фільм психологія поради емоції цікаві факти
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:15 Вітер та грози — яким областям не пощастить з погодою завтра

22:08 Воїни ЗСУ знищили другий за добу літак — звернення Зеленського

21:58 На Одещині військовий переправляв ухилянтів до Придністров'я

21:44 Жорін прокоментував доцільність контракту для людей віком 60+

21:11 Росіяни атакували Херсон — загинула людина, є постраждалі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:43 Відключення світла — чи будуть вводити в Одесі завтра графіки

20:09 Літак РФ знищили морським дроном — секрети успіху Буданова

20:08 В Україні оновились ціни на квартири — де тепер вигідно купити

20:00 П’яний водій запропонував поліції хабаря — як його покарають

20:00 Чи може резервіст отримати бронювання

22:15 Вітер та грози — яким областям не пощастить з погодою завтра

22:08 Воїни ЗСУ знищили другий за добу літак — звернення Зеленського

21:58 На Одещині військовий переправляв ухилянтів до Придністров'я

21:44 Жорін прокоментував доцільність контракту для людей віком 60+

21:11 Росіяни атакували Херсон — загинула людина, є постраждалі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:43 Відключення світла — чи будуть вводити в Одесі завтра графіки

20:09 Літак РФ знищили морським дроном — секрети успіху Буданова

20:08 В Україні оновились ціни на квартири — де тепер вигідно купити

20:00 П’яний водій запропонував поліції хабаря — як його покарають

20:00 Чи може резервіст отримати бронювання

20:23 Трагедія 2 травня — що думають одесити про події 11 років потому

1 травня

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

1 травня 2025

Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

30 квітня 2025

Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

21 квітня 2025

Коли садити кабачки й огірки навесні 2025 — місячний календар

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

1 травня 2025

Деяких УБД позбавлять пільг та виплат — кого торкнеться

2 травня 2025

Марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну

24 квітня 2025

В Україні знайшли унікальну квітку — таку бачать лише раз у житті

Трамп відреагував на атаку РФ по Києву і звернувся до Путіна