Подборка фильмов, которые укрепят ваши отношения — кино о настоящих чувствах

Девушка смотрит кино на ноутбуке. Фото: Pexels

Некоторые фильмы могут помочь разобраться в чувствах не хуже психотерапевта. Кино позволяет взглянуть на отношения и партнера под другим углом и понять то, что раньше оставалось без внимания.

Новини.LIVE рассказывают о пяти фильмах, которые стоит посмотреть, чтобы понять свою вторую половинку.

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"Куда делись Морганы"

Если в ваших отношениях чувствуется трещина, посмотрите эту ленту. Фильм показывает жизнь пары, которая находится на грани развода. Они живут в достатке и успехе, но теряют самое ценное, пока жизнь не подбрасывает неожиданный сюрприз.

"До встречи с тобой"

Фильм показывает, как теплые чувства способны менять обоих партнеров. Это светлое и трогательное кино учит понимать человека, который рядом с вами, и оказывать ему безусловную поддержку в любой ситуации.

"Дневник памяти"

Этот фильм — о реальной любви, которая проходит через все испытания. Вы точно задумаетесь о ценности момента и то, что важно вам именно сейчас, после просмотра этой ленты.

"Семь душ"

Фильм с Уиллом Смитом, который заставляет задуматься о жертвенности и настоящей заботе о любимом человеке. Эта лента показывает, как человек может катиться на дно из-за депрессии. Однако в жизни всегда появляется луч света, стоит только его не пропустить.

"Огнестойкий"

Этот фильм — о спасении брака, когда он уже совсем трещит по швам. Лента показывает, что любовь — это постоянная работа и компромиссы. Вы задумаетесь о важности ежедневных маленьких шагов навстречу друг другу после просмотра этого кино.

Эти фильмы помогут вам как понять собственные чувства, так и посмотреть на партнера другими глазами. Они помогут вам прожить эмоции.

Напомним, ранее мы писали о фильмах, которые надо посмотреть каждому. Они способны заменить поход к психотерапевту.

Также мы рассказывали о лентах для пар. Однако эти фильмы стоит смотреть только тем, кто уверен в своих чувствах.