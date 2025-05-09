Лучшие романтические комедии о настоящей любви — что стоит посмотреть

Девушка и парень смотрят кино. Фото: Freepik

Некоторые фильмы могут лучше психолога помочь разобраться в себе или отношениях. Тем, кто любит что-то легкое, стоит обратить внимание на романтические комедии. Это не просто фильмы, которые вызовут смех, эти ленты покажут настоящие чувства.

Новини.LIVE публикуют подборку из пяти лучших ромкомедий, которые стоит посмотреть каждому.

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Романтические комедии о настоящей любви

"Свадебный переполох"

Главная героиня Мэри Фиоре влюбляется в очаровательного Стива Эдисона. Между ними вспыхивает искра, но оказывается, что мужчина помолвлен. Героиня оказывается перед непростым выбором.

"Поцелуй на счастье"

Этот фильм о двух людях с абсолютно противоположной жизнью. Неудачник Дэнни случайно целуется на вечеринке с Эшли, которой во всем везет. Неожиданно они обмениваются удачей, из-за чего их жизнь переворачивается с ног на голову.

"Война невест"

Две подруги мечтают о свадьбе в самом престижном отеле Нью-Йорка — Plaza Hotel. Случайно они бронируют дату на один и тот же день. Из-за этого начинается жесткая конкуренция, а дружба оказывается под угрозой. Какая же из пар выдержит давление и женится, несмотря на все?

"Блондинка в законе 2"

Этот фильм рассказывает о жизни Эль после того, как она заканчивает Гарвардскую школу права. Девушка переезжает в Вашингтон, чтобы продвинуть законопроект, запрещающий тестирование косметики на животных. Ее путь к успеху — очень нелегкий.

"Реальная любовь"

Эта романтическая комедия не имеет четкой сюжетной линии, но трогательно и с юмором демонстрирует различные аспекты любви. В этом фильме есть все — от безнадежной влюбленности до счастливого воссоединения. Истории влюбленных дарят веру в искренние чувства.

Все эти фильмы точно погрузят вас в романтическую атмосферу и покажут настоящие чувства. После просмотра лент, вам будет о чем подумать.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы помогут лучше понять партнера. Их стоит смотреть вдвоем.

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