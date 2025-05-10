Наймодніші серіали цієї весни — які стрічки варто подивитись

Дівчина дивиться фільм на ноутбуці. Фото: Freepik

Цієї весни наймоднішими стали серіали з гострими сюжетними лініями та заплутаними історіями. Це саме те кіно, яке хочеться дивитись щовечора у теплому ліжку та з горнятком запашної кави. Теплі кадри з приглушеним світлом не залишать байдужими любителів не тільки цікавого кіно, а й красивої атмосферної картинки.

Новини.LIVE публікують підбірку наймодніших серіалів цієї весни.

Реклама

Читайте також:

Наймодніші серіали, які варто подивитись

"Плеймейкерка"

Ця іронічна комедія від Netflix показує, як тусівниця Айла Ґордон стає керівницею професійної баскетбольної мережі родини. Це шанс всього її життя, але він виявляється не таким вже й простим. Головну героїню переслідують безліч проблем та несподіванок на майданчику й поза ним. Гадсон протягом серіалу демонструє справжнє перевтілення. З легковажної світської левиці вона стає справжньою бізнес-леді.

"У напрямку нуля"

Серіал став одним з найочікуваніших цієї весни. Це британська екранізація роману Агати Крісті "Час нуль" 1944 року. Детективові доводиться розслідувати заплутане вбивство місцевої зірки — тенісиста знайшли мертвим у власному будинку. У серіалі ви побачите любовні трикутники вищого суспільства та "розпусний готель розваг". Кадри, світло, костюми — ви будете вражені красою цього кіно та дійсно цікавим сюжетом.

"Круті дівчата"

Цей серіал BBC занурює у 20-ті роки минулого століття. У центрі історії — група юних жінок, які вирішили об'єднатись у банду в Лондоні. Головна героїня — 42-річна мати-одиначка, яка сподівається забезпечити щасливе й гідне життя власній донечці. Цю стрічку вже встигли охрестити жіночою відповіддю "Гострим картузам". Від стильних образів жінок в серіалі неможливо відірвати погляд.

"Друзі та сусіди"

Цей новий серіал розповідає про харизматичного менеджера хедж-фонду Нью-Йорк. Він після звільнення починає красти дорогі речі з будинків багатіїв, аби забезпечити власну сім'ю. Головний герой вдало змінює образи протягом серіалу, ніби має дві різних особистості, які, на перший погляд, зовсім не поєднувані між собою.

"Резиденція"

Цей серіал натхнений книгою "Резиденція: в приватному світі Білого дому" Кейт Андерсен Брауер. В ньому йдеться про вигаданий скандал із вбивством за участю персоналу Білого дому. Вбивство, яке сталося під час державного обіду, має розкрити ексцентрична детективка Корделія Капп. Стримані костюми чоловіків та розкішні сукні жінок — у цьому серіалі переплітається все.

Ці серіали стали відкриттям весни. Вони набирають популярності та стають трендовими не тільки через цікаві сюжети, а й через картинку, від якої буквально неможливо відірватись.

Нагадаємо, раніше ми писали про детективні серіали, які шокують вас своїм фіналом. Ці фільми для тих, хто любить загадки й заплутані історії.

Також ми розповідали про те, який новий комедійний серіал від Netflix підкорив глядачів. Він захоплює своїм сюжетом.