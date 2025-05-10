Самые модные сериалы этой весны — какие ленты стоит посмотреть

Девушка смотрит фильм на ноутбуке. Фото: Freepik

Этой весной самыми модными стали сериалы с острыми сюжетными линиями и запутанными историями. Это именно то кино, которое хочется смотреть каждый вечер в теплой постели и с чашечкой ароматного кофе. Теплые кадры с приглушенным светом не оставят равнодушными любителей не только интересного кино, но и красивой атмосферной картинки.

Новини.LIVE публикуют подборку самых модных сериалов этой весны.

Реклама

Читайте также:

Самые модные сериалы, которые стоит посмотреть

"Плеймейкерша"

Эта ироничная комедия от Netflix показывает, как тусовщица Айла Гордон становится руководителем профессиональной баскетбольной сети семьи. Это шанс всей ее жизни, но он оказывается не таким уж и простым. Главную героиню преследуют множество проблем и неожиданностей на площадке и вне ее. Хадсон на протяжении сериала демонстрирует настоящее перевоплощение. Из легкомысленной светской львицы она становится настоящей бизнес-леди.

"В направлении нуля"

Сериал стал одним из самых ожидаемых этой весной. Это британская экранизация романа Агаты Кристи "Время ноль" 1944 года. Детективу приходится расследовать запутанное убийство местной звезды — теннисиста нашли мертвым в собственном доме. В сериале вы увидите любовные треугольники высшего общества и "развратный отель развлечений". Кадры, свет, костюмы — вы будете поражены красотой этого кино и действительно интересным сюжетом.

"Крутые девчонки"

Этот сериал BBC погружает в 20-е годы прошлого века. В центре истории — группа юных женщин, которые решили объединиться в банду в Лондоне. Главная героиня — 42-летняя мать-одиночка, которая надеется обеспечить счастливую и достойную жизнь собственной дочери. Эту ленту уже успели окрестить женским ответом "Острым козырькам". От стильных образов женщин в сериале невозможно оторвать взгляд.

"Друзья и соседи"

Этот новый сериал рассказывает о харизматичном менеджере хедж-фонда Нью-Йорк. Он после увольнения начинает воровать дорогие вещи из домов богачей, чтобы обеспечить собственную семью. Главный герой удачно меняет образы на протяжении сериала, будто имеет две разные личности, которые, на первый взгляд, совсем не сочетаются между собой.

"Резиденция"

Этот сериал вдохновлен книгой "Резиденция: в частном мире Белого дома" Кейт Андерсен Брауэр. В ней говорится о вымышленном скандале с убийством с участием персонала Белого дома. Убийство, которое произошло во время государственного обеда, должна раскрыть эксцентричная детектив Корделия Капп. Сдержанные костюмы мужчин и роскошные платья женщин — в этом сериале переплетается все.

Эти сериалы стали открытием весны. Они набирают популярность и становятся трендовыми не только из-за интересных сюжетов, но и из-за картинки, от которой буквально невозможно оторваться.

Напомним, ранее мы писали о детективных сериалах, которые шокируют вас своим финалом. Эти фильмы для тех, кто любит загадки и запутанные истории.

Также мы рассказывали о том, какой новый комедийный сериал от Netflix покорил зрителей. Он захватывает своим сюжетом.