Серіал, який змінить ваше ставлення до стосунків — обов'язково подивіться

Дівчина дивиться фільм. Фото: Freepik

Часто ми будуємо стосунки на очікуваннях і страхах, а не на справжньому взаєморозумінні. Саме про це серіал "Ніхто цього не хоче", який ламає всі стереотипи про почуття та показує їх геть з іншої сторони.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Про що серіал "Ніхто цього не хоче"

У центрі сюжету серіалу від Netflix — історія Джоанн та Ноя. Вони із зовсім різних світів. Жінка взагалі не вірить у традиційні стосунки та завжди відкрита до нових ідей. Чоловік же — релігійний єврей, який дійсно закоханий у свою віру. На перший погляд, їхні шляхи геть різні, але серцю не накажеш.

Між Джоанною та Ноєм спалахують почуття. Однак вона не може зрозуміти, чому чоловік так наполегливо дотримується стародавніх звичаїв, а він — не готовий приймати всі божевільні ідеї жінки. Чим більше вони вивчають один одного, тим складнішими стають їхні стосунки. До чого ж зрештою це призведе?

Цей серіал варто подивитися усім. Він не просто вчить нас бути чесними з собою та партнером, а й змушує багато чого переосмислити. "Ніхто цього не хоче" — це серіал, який пояснить, що робити, якщо ваші бажання та почуття не збігаються з тим, чого очікує від вас партнер.

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