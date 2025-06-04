Фільм "Список мрій" — чому цю стрічку обов'язково має подивитись кожен

Хлопець та дівчина в кіно. Фото: Freepik

Деякі фільми здатні допомогти знайти себе краще за психолога. В добірку таких впевнено додалась нова стрічка "Список мрій". Це не просто романтична комедія, а двогодинний сеанс терапії.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Про що фільм "Список мрій"

Ця стрічка від Netflix лише нещодавно вийшла, але вже полюбилась глядачам. "Список мрій" — романтична комедія, яка розповідає історію Алекс. Після втрати матері дівчина вирішує здійснити список своїх дитячих мрій. Однак це призводить до більшого — відкриття нової себе, сімейних таємниць та справжніх почуттів.

Фільм "Список мрій" — це глибока історія про проживання втрати та пошук себе. Головна героїня втілює в реальність старі дитячі бажання, які зрештою змінюють все. Дівчина переосмислює життя та нарешті знаходить справжній зв'язок із собою.

З погляду психології, стрічка точно варта перегляду. Й не тільки через інструменти для самопізнання, а й через інший погляд на прожиття горя. Втрата може стати не кінцем всього, а початком чогось нового. Замість уникання болю Алекс дозволяє собі прожити його, і саме це відкриває шлях до глибокого внутрішнього зцілення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми варто подивитись парам на межі розлучення. Вони можуть врятувати стосунки.

Також ми розповідали про те, які серіали замінять похід до психолога. Їх має подивитись кожен.