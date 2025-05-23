Які серіали замінять похід до психолога — обов'язкові до перегляду

Чоловік тримає попкорн. Фото: Freepik

Кіно — це не тільки про мистецтво. Деякі стрічки та серіали можуть легко замінити вам психолога. Вони допоможуть краще зрозуміти себе, власні емоції та знайти шляхи для вирішення проблем.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Серіали, які замінять сеанс у психолога

"Сексуальна освіта"

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Цей британський серіал розповідає про статеве виховання старшокласників. Головний герой, 16-річний Отіс Томпсон, допомагає іншим подолати проблеми та краще пізнати себе. При цьому, сам хлопець скутий та не надто товариський. За підтримки подруги він вирішує відкрити в школі таку собі підпільну клініку сексуального виховання. Ця комедія точно підійме вам настрій, при цьому підсвітивши проблеми, які виникають в багатьох у реальному житті.

"Гострі предмети"

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Цей серіал розповідає історію журналістки Камілли Прікер, яку все життя супроводжують травми минулого. Вона вирішує почати все з чистого аркуша після того, як потрапляє в психіатричну лікарню. Жінка повертається в рідне містечко, де веде розслідування про зникнення дівчаток. Воно обертається для головної героїні справжнім кошмаром. Камілла постійно бореться з власними демонами, намагаючись дізнатись правду. Серіал розкриває теми психологічної травми та наслідків замовчування насильства.

"Шерлок"

Цей серіал про відомого детектива Шерлока Холмса та його товариша Ватсона в сучасному світі. Головний герой, на перший погляд, цинічний та холодний. Однак з кожною серією та справою характер Холмса розкривається по-новому. В ньому все ж є любов, співчуття та людяність. Однак, чому ж тоді детектив так ховає це за маскою ненависті до людей? Для цього доведеться покопатись в особистості героя, яка досить таки не проста.

Після перегляду цих серіалів вам точно буде про що задуматись. Вони підсвітять проблеми, які у вас є та підкажуть варіанти їхнього розв'язання.

Нагадаємо, раніше ми писали про стосунки в серіалі "Гра престолів". Цей легендарний шедевр — ідеальна енциклопедія з аб'юзу.

Також ми розповідали про те, які пари були найтоксичнішими в серіалі "Паперовий будинок". Їхнє кохання було на межі здорового глузду.