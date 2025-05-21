Найтоксичніші пари в серіалі "Паперовий будинок" — вони не мали бути разом

Кадр із серіалу "Паперовий будинок". Фото: скриншот

Серіал "Паперовий будинок" досі залишається улюбленцем мільйонів. Він підкорив глядачів неперевершеним сюжетом, загадками та напругою. Полюбилися всім й пари, які були в серіалі. Поговоримо про дві з них, які мали токсичні стосунки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Токсичні стосунки в серіалі "Паперовий будинок"

Ріо та Токіо

Основна проблема стосунків цієї пари — залежність та емоційні гойдалки. Відносини Ріо та Токіо нагадують американські гірки. Токіо часто тікає від проблем та покидає Ріо, а він страждає та попри це повертається.

Ріо та Токіо. Фото: скриншот

Ріо тісно прив'язаний до Токіо та готовий пробачити їй все. Такі стосунки — приклад емоційної залежності. Крім того, Токіо вміло маніпулювала почуттями Ріо, аби постійно залишатися в центрі його уваги. Замість довіри та підтримки такі партнери емоційно виснажують одне одного.

Професор та Лісабон

Ця пара закохалась одне в одно всупереч всьому. Однак їхні стосунки почались з найгіршого — обману. Професор приховував свою особистість та використовував Лісабон навіть коли в нього дійсно з'явились теплі почуття.

Професор та Лісабон. Фото: скриншот

Ще одна визначна риса цих відносин — Лісабон пожертвувала усім заради кохання. Можливо, в кіно це виглядає й романтично, але в реальному житті така поведінка свідчить про втечу від себе. Це типово для людини з низькою самооцінкою. Крім того, Лісабон ідеалізувала Професора, який здавався їй героєм чи рятівником. Насправді ж, її обранець був складною особистістю зі своїми темними сторонами.

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