Самые токсичные пары в сериале "Бумажный дом" — они не должны были быть вместе

Кадр из сериала "Бумажный дом". Фото: скриншот

Сериал "Бумажный дом" до сих пор остается любимцем миллионов. Он покорил зрителей непревзойденным сюжетом, загадками и напряжением. Полюбились всем и пары, которые были в сериале. Поговорим о двух из них, которые имели токсичные отношения.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Токсичные отношения в сериале "Бумажный дом"

Рио и Токио

Основная проблема отношений этой пары — зависимость и эмоциональные качели. Отношения Рио и Токио напоминают американские горки. Токио часто убегает от проблем и покидает Рио, а он страдает и несмотря на это возвращается.

Рио и Токио. Фото: скриншот

Рио тесно привязан к Токио и готов простить ей все. Такие отношения — пример эмоциональной зависимости. Кроме того, Токио умело манипулировала чувствами Рио, чтобы постоянно оставаться в центре его внимания. Вместо доверия и поддержки такие партнеры эмоционально истощают друг друга.

Профессор и Лиссабон

Эта пара влюбилась друг в друга вопреки всему. Однако их отношения начались с худшего — обмана. Профессор скрывал свою личность и использовал Лиссабон даже когда у него действительно появились теплые чувства.

Профессор и Лиссабон. Фото: скриншот

Еще одна отличительная черта этих отношений — Лиссабон пожертвовала всем ради любви. Возможно, в кино это выглядит и романтично, но в реальной жизни такое поведение свидетельствует о бегстве от себя. Это типично для человека с низкой самооценкой. Кроме того, Лиссабон идеализировала Профессора, который казался ей героем или спасителем. На самом же деле, ее избранник был сложной личностью со своими темными сторонами.

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