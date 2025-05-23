Какие сериалы заменят поход к психологу — обязательные к просмотру

Заменят психолога — сериалы, которые стоит посмотреть каждому
Кино — это не только об искусстве. Некоторые ленты и сериалы могут легко заменить вам психолога. Они помогут лучше понять себя, собственные эмоции и найти пути для решения проблем.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Сериалы, которые заменят сеанс у психолога
"Сексуальное образование"
Этот британский сериал рассказывает о половом воспитании старшеклассников. Главный герой, 16-летний Отис Томпсон, помогает другим преодолеть проблемы и лучше узнать себя. При этом, сам парень скован и не слишком общительный. При поддержке подруги он решает открыть в школе некую подпольную клинику сексуального воспитания. Эта комедия точно поднимет вам настроение, при этом подсветив проблемы, которые возникают у многих в реальной жизни.
"Острые предметы"
Этот сериал рассказывает историю журналистки Камиллы Прикер, которую всю жизнь сопровождают травмы прошлого. Она решает начать все с чистого листа после того, как попадает в психиатрическую больницу. Женщина возвращается в родной городок, где ведет расследование о пропаже девочек. Оно оборачивается для главной героини настоящим кошмаром. Камилла постоянно борется с собственными демонами, пытаясь узнать правду. Сериал раскрывает темы психологической травмы и последствий замалчивания насилия.
"Шерлок"
Этот сериал об известном детективе Шерлоке Холмсе и его товарище Ватсоне в современном мире. Главный герой, на первый взгляд, циничный и холодный. Однако с каждой серией и делом характер Холмса раскрывается по-новому. В нем все же есть любовь, сострадание и человечность. Однако, почему же тогда детектив так прячет это за маской ненависти к людям? Для этого придется покопаться в личности героя, которая довольно-таки не проста.
После просмотра этих сериалов вам точно будет о чем задуматься. Они подсветят проблемы, которые у вас есть и подскажут варианты их решения.
Напомним, ранее мы писали об отношениях в сериале "Игра престолов". Этот легендарный шедевр — идеальная энциклопедия по абьюзу.
Также мы рассказывали о том, какие пары были самыми токсичными в сериале "Бумажный дом". Их любовь была на грани здравого смысла.
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