Какие сериалы заменят поход к психологу — обязательные к просмотру

Мужчина держит попкорн. Фото: Freepik

Кино — это не только об искусстве. Некоторые ленты и сериалы могут легко заменить вам психолога. Они помогут лучше понять себя, собственные эмоции и найти пути для решения проблем.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Сериалы, которые заменят сеанс у психолога

"Сексуальное образование"

Этот британский сериал рассказывает о половом воспитании старшеклассников. Главный герой, 16-летний Отис Томпсон, помогает другим преодолеть проблемы и лучше узнать себя. При этом, сам парень скован и не слишком общительный. При поддержке подруги он решает открыть в школе некую подпольную клинику сексуального воспитания. Эта комедия точно поднимет вам настроение, при этом подсветив проблемы, которые возникают у многих в реальной жизни.

"Острые предметы"

Этот сериал рассказывает историю журналистки Камиллы Прикер, которую всю жизнь сопровождают травмы прошлого. Она решает начать все с чистого листа после того, как попадает в психиатрическую больницу. Женщина возвращается в родной городок, где ведет расследование о пропаже девочек. Оно оборачивается для главной героини настоящим кошмаром. Камилла постоянно борется с собственными демонами, пытаясь узнать правду. Сериал раскрывает темы психологической травмы и последствий замалчивания насилия.

"Шерлок"

Этот сериал об известном детективе Шерлоке Холмсе и его товарище Ватсоне в современном мире. Главный герой, на первый взгляд, циничный и холодный. Однако с каждой серией и делом характер Холмса раскрывается по-новому. В нем все же есть любовь, сострадание и человечность. Однако, почему же тогда детектив так прячет это за маской ненависти к людям? Для этого придется покопаться в личности героя, которая довольно-таки не проста.

После просмотра этих сериалов вам точно будет о чем задуматься. Они подсветят проблемы, которые у вас есть и подскажут варианты их решения.

Напомним, ранее мы писали об отношениях в сериале "Игра престолов". Этот легендарный шедевр — идеальная энциклопедия по абьюзу.

Также мы рассказывали о том, какие пары были самыми токсичными в сериале "Бумажный дом". Их любовь была на грани здравого смысла.