Добірка фільмів для жінок — вони скрасять навіть найнудніший вечір

Дівчина дивиться фільм та їсть попкорн. Фото: Freepik

Є кілька фільмів, які просто зобов'язані подивитись усі жінки. Вони не просто зроблять ваш вечір цікавим, а допоможуть відкрити ніжну розкіш та поглянути на себе під іншим кутом.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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"Коко Шанель"

Цей фільм про стриманість, чіткість та силу. Історія Габріель Шанель — це приклад того, як жінка може стати легендою завдяки внутрішнім стандартам та цілеспрямованості. Ця стрічка не залишить жодних шансів на пусті виправдання.

"Дім Gucci"

Інтриги, статус та родова влада. Ця стрічка розповідає історію жінки, яка увійшла в еліту суспільства не завдяки "блакитній" крові, а тільки через власну сміливість. Цей фільм про розкіш, яка іноді коштує надто дорого.

"Великий Ґетсбі"

Ця розкішна стрічка триматиме ваш погляд до останнього кадру завдяки атмосфері, жестам, паузам. "Великий Ґетсбі" — це про естетику на межі. І жінку, яку неможливо забути, навіть якщо вона сказала лише кілька слів.

"Dior і я"

Цей фільм документальний, але неймовірно витончений. Він показує силу форми та тонкість смаку. Справжня розкіш народжується з тиші та точності — ось про що "Dior і я".

"Північна країна"

Цей фільм не про красивий одяг чи витонченість. В ньому жіночу розкіш показано у можливості мати голос. Ця стрічка розповідає історію жінки, яка не здалася й залишалася красивою навіть у боротьбі.

Ці фільми показують, якою ж насправді є жіноча розкіш. Це не про бренд, прикраси чи чоловіків поруч. Якщо ви шукаєте кіно, яке надихне вас на нові звершення, ця добірка — саме те, що треба.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми варто подивитись усім закоханим. Вони ідеально підійдуть для романтичного вечора.

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