Фільми, які ламають стереотипи про жінок — це мають подивитись усі

Подруги дивляться кіно. Фото: Freepik

Попри значний прогрес людства та досягнення жінок, про них досі існує чимало стереотипів. Ймовірно, чи не кожен хоч раз стикався з упередженими судженнями. На цю тему зняли немало фільмів. У сьогоднішній підбірці — п'ять стрічок, які руйнують стереотипи про жінок та надихають.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Кращі фільми, які руйнують стереотипи про жінок

"Дивовижна місіс Мейзел"

Цей драматично-комедійний серіал розповідає про дівчину, яка вирішила піти у стендап після зради чоловіка. У суспільстві, де звикли сприймати жарти лише від чоловіків, вона буквально знесла сцену. Цей фільм — про сміливість робити те, що "не личить жінці".

"Посмішка Мона Лізи"

Чи не найпопулярніший стереотип, який стосується жінок — вона має присвятити життя сім'ї та дітям. Цей фільм розбиває його вщент. Головна героїня — викладачка у престижній жіночій школі, яка прагне відкрити дівчатам погляд на життя. Вона намагається навчити їх мріяти, реалізовуватись й брати відповідальність за своє майбутнє.

"Блондинка в законі"

У цій комедії йдеться про життя молодої дівчини, яка вступає в Гарвард на юридичний факультет. Вона стикається з численними стереотипами про білявок та прагне довести всім, що вони помиляються. І їй дійсно вдається розбити судження про те, що жінки менш розумні ніж чоловіки.

"Приховані фігури"

Ця стрічка розповідає про групу афроамериканських жінок-математиків, які працювали в NASA. Вона заснована на реальних подіях. Головні героїні робили наукові розрахунки для однієї з найбільших операцій в історії людства — запуску астронавта Джона Гленна на орбіту Землі. Вони довели, що розум та мужність не мають статі.

"Фріда"

Це історія жінки, яка не піддалася обставинам та тиску суспільства. Вона жила наперекір усім — художниця, феміністка, революціонерка. Цей фільм нагадує, що кожна жінка має право бути різною — сильною чи вразливою, яскравою чи сумною.

Ці фільми перевертають уявлення про те, якою "має бути жінка". Після перегляду стрічок вам точно захочеться творити, не опускати руки та йти вперед.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які мотиваційні фільми варто подивитись. Вони надихнуть розпочати нове життя.

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